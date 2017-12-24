المشي السريع لمدة عشر دقائق يوميا يعزز قوة الدماغ

توصلت دراسة بريطانية حديثة،إلى أن المشي السريع لمدة 10 دقائق يوميا، يمكن أن يعزز قوة الدماغ بشكل ملحوظ، وخاصة المناطق المسؤولة عن حل المشاكل.

وتابع باحثون بجامعة (ويسترن أونتاريو) البريطانية، مجموعة من الأشخاص الذين مارسوا أنشطة رياضية قوية إلى معتدلة في الهواء الطلق، كالمشي السريع، وركوب الدراجات لمدة 10 دقائق فقط يوميا.

وبهدف رصد تأثير الرياضة على الدماغ استخدم الباحثون أجهزة لتتبع نشاط مناطق الدماغ المسؤولة عن وظائف تنفيذية مثل التركيز وصنع القرار.

وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين مارسوا الرياضة ظهر عليهم نشاط ملحوظ في مناطق الدماغ المسؤولة عن التركيز وصنع القرار وحل المشاكل، كما توصلوا أيضا إلى حقيقة أن الأشخاص الذين مارسوا الرياضة كان رد فعلهم على اتخاذ القرارات أسرع ب50 ملي ثانية، مقارنة بما قبل إجراء التمارين الرياضية (الثانية الواحدة تساوي 1000 ملي ثانية).

وقال المشرف على فريق البحث، البروفسور ماثيو هيث، أن بعض الأشخاص لا يستطيعون الالتزام بنظام تمرين طويل الأمد بسبب الوقت أو القدرة البدنية.

وأضاف أن الدراسة تثبت أن الأشخاص يمكنهم التمتع بفوائد الرياضة عن طريق ممارسة المشي بسرعة لمدة قصيرة، ولو لمرة واحدة يوميا، لتحقيق نتائج فورية.

وكانت أبحاث سابقة قد أثبتت أن التمارين الرياضية وعلى رأسها رياضة المشي، يمكن أن تحسن وظائف الإدراك والذاكرة لدى كبار السن في مرحلة الشيخوخة.

كما أظهرت الأبحاث أن المشي السريع يحد من وفاة المسنات بالأمراض الناجمة عن الخمول البدني وعلى رأسها أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان.

المصدر : واج