القناة الإذاعية الأولى تنظم هذا الاثنين يوما مفتوحا للتعريف بمقومات السياحة بالجزائر

تنظم القناة الإذاعية الأولى تنظم هذا الاثنين يوما مفتوحا للتعريف بمقومات السياحة التي تزخر بها الجزائر ولاسيما السياحة الصحراوية التي تحظى بالترقية والتطوير .

وفي هذا الصدد أكد مدير السياحة بولاية ورقلة عبد الله بلعيد أن وزارة السياحة نسقت مع وزارة الداخلية في تنظيم برنامج مكثف من أجل إنجاح موسم السياحة الصحراوية منها تطبيق إلكتروني بالهواتف الذكية خاص بالمناطق السياحية والمعالم إلى جانب الفنادق و الوكالات السياحية بولاية ورقلة.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن تسعيرة تذكرة الخطوط الجوية ستشهد تخفيضات كما هناك خطوط جديدة ستفتح بالمناسبة لتسهيل المسلك السياحي الصحراوي.

كما سيشهد هذا اليوم المفتوح تنظيم حصص وبرامج خاصة حول واقع ومقومات السياحة الداخلية بالجزائر.

المصدر:الإذاعة الجزائرية