قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مواقع بقطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي هذا الاثنين مواقع في قطاع غزة دون وقوع إصابات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن "طائرات حربية إسرائيلية من نوع (إف16) قصفت بالصواريخ موقعا في منطقة (السودانية) في شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار في منازل الفلسطينيين المجاورة".

وأضافت الوكالة أن "قوات الاحتلال قصفت أيضا بثلاثة صواريخ موقعا في منطقة (الواحة) في شمال غرب غزة، ما أدى إلى تدميره بالكامل، وإلحاق أضرار جسيمة في ممتلكات المواطنين القريبة من الاستهداف".

كما قصفت الطائرات الحربية موقعا في غرب بلدة (بيت لاهيا) بشمال القطاع بخمسة صواريخ ودمر بالكامل، بينما اندلعت نيران في المكان وتم إلحاق أضرار في منازل المواطنين المجاورة.