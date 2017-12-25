عبد الحميد ترغيني للإذاعة: 225 منطقة توسع سياحي عبر الوطن و680 مشروع في طور الإنجاز

أكد مدير التهيئة و المحافظة على العقار السياحي بوزارة السياحة و الصناعة التقليدية عبد الحميد ترغيني أن الجزائر تسعى لبناء مقصدها السياحي تماشيا مع المعايير الدولية حيث وضعت خطة لذلك و الإستراتيجية المسطرة تتمثل في محاور وآليات تجسد في الميدان بالترويج المحلي والخارجي وبتشجيع الاستثمار في الأقطاب السياحية المتواجدة عبر الوطن والتركيز على رفع جودة الخدمات و الهياكل الفندقية مع تكريس شراكة فعلية بين كل القطاعات التي تساهم في بناء السياحة بالوطن.

وأضاف عبد الحميد ترغيني خلال استضافته هذا الاثنين في برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى أن العقار السياحي محور أساسي في تنمية السياحة حيث أنه يحتضن الاستثمارات السياحية إذ تم تكوين الحافظة العقارية منذ 1988 و انطلقنا في 2010 بتزويد المناطق بأدوات التهيئة و التنمية المستدامة حتى يتم استغلال عقلاني لهذه المناطق.

و أبرز ضيف الأولى أن مناطق التوسع السياحي حتى اليوم يبلغ عددها 225 منطقة بمساحة إجمالية تفوق 56 ألف هكتار موزعة على 166 منطقة على الشريط الساحلي و 36 منطقة توسع سياحي في الهضاب العليا و في الجبال و 23 منطقة في الجنوب و الجنوب الكبير، موضحا أن عملية التطهير تمس بالخصوص المناطق المتواجدة على الشريط الساحلي المتضررة من مشاريع مشوهة لها.

و أفاد مدير التهيئة و المحافظة على العقار السياحي بوزارة السياحة و الصناعة التقليدية أنه هناك توجه كبير من طرف الخواص نحو قطاع السياحة رغم بعض الصعوبات حيث في 2008-2009 كان عدد المشاريع حوالي 700 مشروع معتمد عبر القطر الوطني و حاليا بلغ العدد حوالي 1900 مشروع معتمد من بينها 680 مشروع في طور الإنجاز يمثل حوالي 88 ألف سرير ، معلنا أن الدائرة الوزارية لها اتفاقية مع 11 بنك حتى يتم التكفل بالمستثمرين الخواص في مجال السياحة و للتكفل بشكل جيد ستتم اتفاقية إطار مع وزارة المالية .

وكشف المتحدث ذاته أن الأسرة الموجودة حاليا على المستوى الوطني لا تتجاوز 108 ألف سرير و هو عدد قليل لذا يجب أن ننجز آفاق 2030 حوالي 200 ألف سرير جديد حتى نستطيع أن نستقطب عدد كاف من السياح.

و بخصوص ارتفاع الأسعار يرى عبد الحميد ترغيني أن مبدأ التنافسية في المؤسسات الفندقية و كثرة الأسرة ستصل إلى تدنى بعض الأسعار مشيرا إلى أن الوزارة الوصية تسعى مع الخطوط الجوية لتخفيض الأسعار نحو المناطق الجنوبية خلال العطل ، وتطرق إلى كل أنواع السياحة و كذا إلى دور الوكالات السياحة في الترويج للسياحة الداخلية .

وقال ترغيني إن السياحة عالميا أصبحت صناعة سياحية كونها تدر الكثير من المداخيل بالعملة الصعبة و تعد سنويا بأكثر من ألف و 400 مليار دولار و هو راجع لتجوال أكثر من مليار و 200 مليون سائح عبر العالم، و يجب على الجزائر أن تدخل في هذا المجال بقوة حتى تتماشى مع هذه الديناميكية العالمية وتجعل من بلادنا وجهة سياحية بامتياز.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية-مباركة بن عمراوي