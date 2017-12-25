منتخب أقل من 20 سنة يتوجه إلى تونس لخوض لقاءين وديين

يتوجه المنتخب الجزائري لكرة القدم لاقل من 20 سنة، هذا الاثنين، الى تونس لخوض لقاءين وديين امام نظيره التونسي، يومي 27 و 30 ديسمبر 2017 بالملعب الاولمبي "المنزه.

وشرع الخضر يوم الجمعة الماضي في تربص تحضيري بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى بقيادة المدرب سليم سبع ومساعده حسين آشيو، تحت إشراف المدير الفني الوطني بوعلام شارف.

وفي تصريح للقناة الأولى ، أكد المدرب سبع أن هذا التربص يسمح الوقوف على مستوى ال27 لاعبا من الذين وجهنا لهم الدعوة، حيث سيتنقل معنا الى تونس 24 منهم.

وأضاف أن هذين الموعدين سيسمحان للطاقم الفني بتقييم مستوى اللاعبين على أن يتم ضم لاعبين جدد خلال التربصات المقبلة، مشيرا إلى أنه تم برمجة تربصين كل شهر للتحضير المنافسات المقبلة.