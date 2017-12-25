عدل 2013 : أكثر من 66 ألف مكتتب اختاروا مواقع سكناتهم و مدعوون لدفع الشطرالثاني جانفي2018

أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "عدل" سعيد روبة هذا الاثنين أن أكثر من 66 الف مكتتب ضمن برنامج "عدل 2013 " تمكنوا من اختيار مواقع سكناتهم منذ انطلاق العملية في 7 ديسمبر الجاري إلى غاية يومنا هذا، على أن يشرع في استدعاءهم لدفع الشطر الثاني خلال يناير 2018.

و اوضح روبة في مداخلته بمناسبة اللقاء السنوي لإطارات قطاع السكن الذي اشرف عليه وزير السكن و العمران و المدينة السيد عبد الوحيد طماري ان "العملية الأخيرة التي تم اطلاقها لاختيار المواقع تخص 78.187 مكتتب وقد تم تمكن 66.061 مكتتب من اختيار مواقع سكناتهم اي ما يعادل نسبة 84.49 بالمائة من اجمالي عدد المكتتبين المدعوين لاختيار المواقع".

و قال روبة أن هؤلاء المكتتبين مدعوين إلى دفع الشطر الثاني في غضون شهر جانفي 2018.

و أضاف ذات المسؤول انه "سيتم برمجة شهادات ما قبل التوجيه المبرمجة ابتداء شهرجانفي 2018 ل32.771 مكتتب آخر عبر 25 ولاية ".

للتذكير كانت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره قد فتحت موقعها الالكتروني أمام مكتبتي عدل 2013 لاختيار مواقع سكناتهم يوم 7 ديسمبر.