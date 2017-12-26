الشروع في ترحيل 3 آلاف عائلة بالعاصمة هذا الثلاثاء في إطار العملية الـ23 للقضاء على السكن الهش

تنطلق هذا الثلاثاء بولاية الجزائر العاصمة عملية اعادة الاسكان الـ23 والتي تخص 3000 عائلة من أصل 8000 عائلة التي ستستفيد من سكنات بصيغتي السكن العمومي الايجاري والسكن الاجتماعي التساهمي، حسبما ما أعلن عنه أمس الاثنين والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ.

وقال زوخ خلال ندوة صحفية أن هذه المرحلة تخص أزيد من 3000 عائلة منها 2000 عائلة ستستفيد من سكنات بصيغة العمومي الايجاري وأزيد من 1000عائلة ستستلم مفاتيح السكن الاجتماعي التساهمي.

وأكد ان العملية التي تخص قاطني البيوت القصيديرية والشاليهات وكل بناء هش ستسمح باسترجاع 13 هكتارا من الأراضي لتبلغ المساحة الإجمالية المسترجعة لحد اليوم 400 هكتار.

وأكد زوخ أنه"لتفادي ظهور أحياء قصديرية جديدة يتم القضاء على كل بناية غير شرعية عن طريق تهديمها،حيث تم لحد اليوم تهديم أزيد من 1400 بناء غير شرعي بولاية الجزائر. ويتم تحويل المساحات المسترجعة سواء إلى مساحات خضراء أوتقام علياه مشاريع تنموية لصالح سكان الولاية يقول الوالي-.

وقال إن العملية ال23 لن تكون الأخيرة بل ستتبع بعمليات أخرى معلنا أن الولاية قد قامت بوضع الخطوط العريضة للعملية الـ 24 للترحيل (دون ذكر التاريخ أوالمستفيدين). كما ستعمل الولاية على إحياء برنامج السكن المدعم.

وفي نفس السياق قال والي العاصمة عبد القادر زوخ"حتى بعض المقاولين الذين عرفوا بعض المشاكل الوزير الأول دعمنا بالأموال خاصة من حيث اعتمادات الدفع وبالتالي أشغال التهيئة تتواصل"، هذا وطلب الوالي زوخ من المواطنين الهدوء لأنه لا يمكن الاهتمام بإنجاز المشاريع وفي نفس الوقت نواجه أحداث شغب ، وأضاف لا داعي لقطع الطريق لأن كل الذين هم في الأكواخ والأحياء القصديرية سيستفيدون من السكن فهي قضية وقت كما قرر رئيس الجمهورية.

وأوضح بالنسبة لسكان العاصمة الذين يعانون من"الضيق"أن"الهدف الأسمى للولاية إستفادة العائلات المتعددة التي تقطن في شقة واحدة من شقق خاصة لكل عائلة"أي تبقى عائلة واحدة في الشقة والعائلات الأخرى تستفيد من السكنات الاجتماعية.

المواقع المعنية بالترحيل و مواقع الاستقبال الجديدة

وستشمل أولى مرحلة لعملية ال23 التي تخص 2000 عائلة (صيغة عمومي إيجاري) 9 مقاطعات إدارية و 16 بلدية.

وتتمثل المواقع المعنية بالترحيل في الحي القصديري"وادي الكرمة"(المناطق أ ب ج) ببلدية جسر قسنطينة و العائلات القاطنة بمحاذاة الملعب البلدي لحيدرة والحي القصديري"الصخرة الكبيرة"ببلدية عين البنيان.

كما يوجد من بين المواقع الحي القصديري"روشاي بوعلام"ببلدية أولاد فايت والموقع المحاذي للمحيط الأمني لمجموعة التدخل السريع ببلدية الشراقة والموقع القصديري الموجود بأرضية مخصصة لإنجاز مشروع تابع لقطاع الري ببلدية عين البنيان والحي الشعبي"محي الدين"ببلدية سيدي أمحمد والموقع القصديري الكائن ب 15 شارع محمد بلقاسمي ببلدية المدنية.

وسيستفيد سكان الأحياء القصديرية"عين الزبوجة" ببلدية الأبيار" و"كاريار"بالقبة و"كازورال"بزرالدة "و"بن دادة"بأسطاولي"و"سيدي عبد الله"بزرالدة و"روخي"بسويدانية وموقع الشاليهات بالدويرة ونقاط سوداء بكل من بلديات الدويرة وخرايسية وبابا حسان ودرارية من أولى مرحلة عملية الترحيل ال23.

وأوضح الوالي أنه سيتم خلال هذه المرحلة كذلك إعادة إسكان 62 عائلة في سياق التكفل بأصحاب الطعون المقبولة من طرف اللجنة الولاية المختصة.

أما بخصوص مواقع استقبال العائلات المرحلة (صيفة عمومي إيجاري)، فهي كالآتي : حي 306 مسكن ببلدية الدويرة وحي 416 مسكن ببلدية أولاد فايت وحي 430 مسكن ببلدية عين البنيان وحي 232 مسكن ببلدية أولاد فايت وحي 330 مسكن ببلدية الدويرة وحي 103 مسكن ببلدية الرحمانية وحي 300 مسكن بالزعاترية ببلدية معالمة وحي 80 مسكن ببلدية الحمامات.

وسيتم تسليم مفاتيح السكنات الاجتماعية التساهمية والسكن الاجتماعي التي تخص1124 عائلة من بلديتي حيدرة والحمامات الخميس المقبل على مستوى قاعة متعددة الرياضات بالشراقة .

وتتمثل مواقع الاستقبال بحي 1348مسكن ببلدية عين البنيان وحي 24 مسكن ببلدية بئر توتة، كما سيتم تسليم مفاتيح السكن العمومي الايجاري لفائدة 160عائلة في إطار لجان السكن المختصة على مستوى بلديتي الحمامات وحيدرة بحي 500 مسكن بلدية الحمامات وبحي 416 مسكن بأولاد فايت بالنسبة لبلدية حيدرة.