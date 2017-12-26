صندوق الضمان الاجتماعي لغير الاجراء:إجراءات جديدة لفائدة الناقلين الخواص لتسهيل دفع اشتراكاتهم

أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء عاشق يوسف شوقي أمس الاثنين انه تم اتخاذ اجراءات جديدة من شأنها أن تسهل لسائقي سيارات الاجرة والناقلين الخواص عملية دفع اشتراكاتهم لدى الصندوق.

وأوضح مدير الصندوق في ندوة صحفية،على هامش الابواب المفتوحة على الضمان الاجتماعي لغير الاجراء المنظم بالمحطة البرية للخروبة، أنه و بغرض تسهيل عملية دفع سائقي سيارات الاجرة والناقلين الخواص لاشتراكاتهم لدى الصندوق بإمكانهم تقديم الشطر الاول من هذه الاشتراكات قبل 30 جوان المقبل على أن يقدم الشطر الثاني منها بالتقسيط الى غاية شهر ديسمبر.

وأشار ذات المسؤول بهذا الخصوص الى أنه من "ضمن 97 ألف سائق سيارة أجرى على المستوى الوطني نصف منهم فقط يدفعون اشتراكاتهم لدى الصندوق" مضيفا أن كل التسهيلات التي يمنحها الصندوق سيما في السنوات الاخيرة ساهمت في رفع عدد المشتركين مذكرا في هذا الاطار أن دفع الاشتراكات اجراء اجباري كما سيتم الاعلان عن تسهيلات جديدة لفائدة العمال غير الاجراء خلال سنة 2018 ---حسبه---

وبالمناسبة، ذكر شوقي يوسف أن عدد المشتركين في الصندوق قفز من 450.000 مشترك في سنة 2014 الى 900.000 في 2016 منوها بأهمية نشر ثقافة التأمين لدى الجزائريين قائلا أنه "من غير المعقول أن يؤمن سائق أجرة مركبته ولا يفكر في دفع اشتراكاته لدى الصندوق التي ستعود له بالفائدة سواء من ناحية التغطية الصحية أو بعد التقاعد.

وتم بمناسبة هذه الابواب المفتوحة فتح مركز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء داخل محطة نقل المسافرين بالخروبة(65 مسافر سنويا) لتقريبها للناقلين الخواص وكذا المسافرين وتسهيل عملية دفع اشتراكاتهم السنوية.

أما بخصوص الحالات التي لم يتم فيها دفع الاشتراكات من قبل غير الاجراء ،أكد المدير العام للصندوق أنه تم تسجيل 300000 اعذار في هذا الشأن خلال سنة 2017 مشيرا إلى أن مراكز الضمان الاجتماعي مفتوحة إلى غاية نهاية الشهر الحالي للسماح للمعنيين من دفع اشتراكاتهم المتأخرة.