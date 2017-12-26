راوية يتطرق مع السفير الأمريكي إلى التعاون الثنائي في مجال المالية

استقبل وزير المالية، عبد الرحمن راوية، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، جون دي روشر الذي تطرق معه إلى التعاون الثنائي خاصة في مجال المالية بين دائرته الوزارية ووزارة الخزانة الأمريكية، حسبما جاء في بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن الطرفين تطرقا خلال هذا اللقاء إلى التعاون بين وزارة المالية ووزارة الخزانة الأمريكية خاصة فيما يخص العمل الجاري في مجال تسيير الدين العمومي وكذا التعاون الجمركي بهدف مراقبة التدفق التجاري.

وثمن راوية وضيفه الأمريكي نتائج هذا العمل مبرزين امكانيات مواصلته، و في هذا السياق أعرب السيد دي روشر عن استعداد سلطات بلده لمواصلة وتوسيع التعاون مع وزارة المالية.

وأضاف نفس المصدر أن وزير المالية والسفير الامريكي تبادلا أيضا وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي الراهن في الجزائر وكذا الاصلاحات المباشرة خاصة في مجال الميزانية والبنوك والنقد من أجل ضمان التوازنات الاقتصادية الكلية بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمارات.

وعرض السيد راوية في هذا السياق عمل الحكومة الجزائرية في مجال السياسة الاقتصادية وقدم للسيد دي روشر أهم الاجراءات التشريعية والتنظيمية المتخذة مؤخرا خاصة تلك المتعلقة ببعث النشاط الاقتصادي والحفاظ على الطابع الاجتماعي للاقتصاد الجزائري.

و من جهته أكد السفير الامريكي بهذه المناسبة على أهمية السوق الجزائرية مبرزا الاهتمام الذي يوليه بلده للسياسة الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الجزائر.