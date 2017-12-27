رئيس الجمهورية يترأس اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء

يترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء اجتماعا لمجلس الوزراء أدرجت عدة نقاط في جدول أعماله.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء سيوقع الرئيس بوتفليقة على قانون المالية 2018.

وسينشر بيان عقب اجتماع مجلس الوزراء.

المصدر:واج