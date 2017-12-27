رئيس الجمهورية يترأس اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء

27/12/2017 - 14:30 صورة من الأرشيف يترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء اجتماعا لمجلس الوزراء أدرجت عدة نقاط في جدول أعماله. وخلال اجتماع مجلس الوزراء سيوقع الرئيس بوتفليقة على قانون المالية 2018. وسينشر بيان عقب اجتماع مجلس الوزراء. المصدر:واج أوسمة: رئيس الجمهورية, اجتماع مجلس الوزراء طالع ايضاً رئيس الجمهورية يدعو الجزائريين إلى "المشاركة بقوة" في الانتخابات المحلية مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون للتمهين ومشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك و... من جنازة الفقيد (صورة لموقع وزارة الدفاع الوطني) رئيس الجمهورية يشيد بكفاح و تفاني الفقيد كمال عبد الرحيم تكريم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بجائزة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية...