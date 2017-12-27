وزارة الشباب والرياضة توافق على تأسيس اتحادية وطنية للكامبو

وافقت وزارة الشباب والرياضة على طلب اللجنة الوطنية للكامبو لتأسيس اتحادية خاصة بها وهذا "بعدما استوفت كل الشروط اللازمة لهذا الغرض", حسب المسؤول الأول عن هذه الرياضة, هشام أوحليمة.

و أوضح رئيس اللجنة الوطنية للكامبو قائلا : "الحمد لله, طلبنا الذي تقدمنا به شهر أكتوبر الماضي لوزارة الشباب والرياضة من أجل استقلالية هذا الفن القتالي, أي تأسيس اتحادية خاصة به, تم دراسته سريعا ولم ننتظر طويلا."

و أضاف : "الشروط التي وضعتها الوصاية لتأسيس فيديرالية رياضية وطنية, مثل ضرورة انخراط 12 رابطة ولائية في لجنة الكامبو و ان تكون هذه الرياضة تحت وصاية اتحادية دولية وأمور اخرى, استجبنا لها وطبقناها بحذافيرها" والآن, -كما قال- "سنعكف على إعداد قوانين الاتحادية الخاصة بهذا الفن القتالي و القانونين الداخلي والتقني وبعدها سنعلن عن تاريخ انعقاد الجمعية العامة التأسيسية للاتحادية الجزائرية للكامبو."

و منذ سنة 2015, عقدت أربع جمعيات تأسيسية لاتحاديات وطنية تخص رياضات الفنون القتالية و هي الفوفينام فيات فوداو (2015), الكونغ فو ووشو (2015), الأيكيدو (2017) ثم الفوفيتنام (2017) وكل هذه الفدراليات في انتظار الاعتماد الرسمي (باستثناء الأولى).

و يأتي هذا القرار بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة على تأسيس الهيئات الفيديرالية, نتيجة صدور المرسوم الوزاري المشترك 14-330 الذي نشر يوم 27 نوفمبر 2014 و المحدد لطرق تنظيم وتسيير الاتحاديات الرياضية الوطنية بالارتكاز على القانون الأساسي النموذجي.

جدير بالذكر ان المنتخب الجزائري للكامبو (اكابر) -المستعمل كثيرا في الاساليب العالمية للدفاع الذاتي- سيدخل في تربص تحضيري (المكان لم يحدد بعد) تحسبا لبطولة العالم المقررة شهر ابريل 2018 ببودابست المجرية.

و خاض 59 مصارعا من الفريق الوطني مطلع شهر نوفمبر اول تربص انتقائي بمركز تجمع وتحضير الفرق الوطنية بالسويدانية (الجزائر).

المصدر: واج