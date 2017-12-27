وزارة الشباب والرياضة توافق على تأسيس اتحادية وطنية للكامبو

27/12/2017 - 15:01

وافقت وزارة الشباب والرياضة على طلب اللجنة  الوطنية للكامبو لتأسيس اتحادية خاصة بها وهذا "بعدما استوفت كل الشروط  اللازمة لهذا الغرض", حسب المسؤول الأول عن  هذه الرياضة, هشام أوحليمة.

و أوضح رئيس اللجنة الوطنية للكامبو قائلا : "الحمد لله, طلبنا الذي  تقدمنا به شهر أكتوبر الماضي لوزارة الشباب والرياضة من أجل استقلالية هذا  الفن القتالي, أي تأسيس اتحادية خاصة به, تم دراسته سريعا ولم ننتظر طويلا."

و أضاف : "الشروط التي وضعتها الوصاية لتأسيس فيديرالية رياضية وطنية,  مثل ضرورة انخراط 12 رابطة ولائية في لجنة الكامبو و ان تكون هذه الرياضة تحت  وصاية اتحادية دولية وأمور اخرى, استجبنا لها وطبقناها بحذافيرها" والآن, -كما  قال- "سنعكف على إعداد قوانين الاتحادية الخاصة بهذا الفن القتالي و القانونين  الداخلي والتقني وبعدها سنعلن عن تاريخ انعقاد الجمعية العامة التأسيسية  للاتحادية الجزائرية للكامبو."

و منذ سنة 2015, عقدت أربع جمعيات تأسيسية لاتحاديات وطنية تخص رياضات  الفنون القتالية و هي الفوفينام فيات فوداو (2015), الكونغ فو ووشو (2015),  الأيكيدو (2017) ثم الفوفيتنام (2017) وكل هذه الفدراليات في انتظار الاعتماد  الرسمي (باستثناء الأولى).

و يأتي هذا القرار بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة على تأسيس الهيئات  الفيديرالية, نتيجة صدور المرسوم الوزاري المشترك 14-330 الذي نشر يوم 27  نوفمبر 2014 و المحدد لطرق تنظيم وتسيير الاتحاديات الرياضية الوطنية  بالارتكاز على القانون الأساسي النموذجي.    

جدير بالذكر ان المنتخب الجزائري للكامبو (اكابر) -المستعمل كثيرا في  الاساليب العالمية للدفاع الذاتي- سيدخل في تربص تحضيري (المكان لم يحدد بعد)  تحسبا لبطولة العالم المقررة شهر ابريل 2018 ببودابست المجرية.

و خاض 59 مصارعا من الفريق الوطني مطلع شهر نوفمبر اول تربص انتقائي  بمركز تجمع وتحضير الفرق الوطنية بالسويدانية (الجزائر).

المصدر: واج

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رياضة, الفنون القتالية