فهم شاهين وباسم التميمي ضيفا "’يحدث في الشرق الاوسط " للدولية

خصصت إذاعة الجزائر الدولية حلقة هذا الأربعاء من برنامج ‘’يحدث في الشرق الاوسط " الى تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل المحتلة.

واستعرض البرنامج مع المحلل الفلسطيني فهم شاهين تطورات الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية وما مدى قدرة السلطة الفلسطينية في مواجهة قرار ترامب؟ وهل هناك خطط لمواجهة خطط الاستيطان ؟

كما استضاف البرنامج الأستاذ باسم التميمي والد الطفلة الفلسطينية المناضلة عهد التميمي التي اعتقلتها سلطات الاحتلال من قريتها النبي صالح بحجة مواجهة جنود الاحتلال رافضة الدخول الى منزلها ومددت المحكمة الصهيونية فترة اعتقالها في خطة ترمي الى محاكمتها .

المصدر : جازية عبيدو/إذاعة الجزائر الدولية