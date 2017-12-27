هلاك 9 أشخاص وجرح 21 آخرين في حادث اصطدام حافلة لنقل المسافرين بشاحنة بالجلفة

لقي 9 أشخاص حتفهم في حادث اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة ذات مقطورة وقع مساء هذا الأربعاء بالجلفة حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية .وأوضح النقيب خليلي مختار المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية بالجلفة ان إسعافات الحماية المدنية تدخلت على الساعة السابعة مساءا لأجل حادث مرور وقع على محور الطريق الولائي رقم (122) في شطره الرابط بين بلديتي عين الشهداء والدويس بالجهة الغربية للولاية.

وأضاف ان الحادث تمثل في اصطدام مباشر بين حافلة لنقل المسافرين تشغل خط (باتنة ــ بشار) بشاحنة ذات مقطورة تحمل ترقيم ولاية المسيلة مما خلف مصرع تسعة أشخاص في عين المكان وإصابة 21 آخرين بجروح مختلفة بينهم 06 أشخاص في حالة خطيرة .

وقد فتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث المروع.