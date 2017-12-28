قراقع:السلطة الفلسطينية سترفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد قرار ترامب

أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، عيسى قراقع،أن السلطة الفلسطينية بصدد رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد القرار "غير الشرعي" للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن القدس.

وقال قراقع، خلال مؤتمر صحفي أثناء زيارته للمغرب أمس الاربعاء،إن السلطة الفلسطينية "ستقوم بكل الخطوات اللازمة من أجل حشد الدعم الدولي لإبطال قرار الرئيس الامريكي، دونالد ترامب،بشأن القدس، مشيرا إلى انها بصدد رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد هذا القرار "غير الشرعي".

وتابع قراقع، أنه سيتم العمل على استصدار قرار يقضي بالاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب الخطوات التي تم اتخاذها سابقا كعدم عقد أي لقاء مع أي مسؤول أمريكي وعدم القبول بأي خطة من الولايات المتحدة لأنها لم تعد وسيطا للسلام.

وشدد المسؤول الفلسطيني،على أن "الولايات المتحدة، التي خرقت القانون الدولي باعتبارها القدس عاصمة لإسرائيل،أثبتت أنها ليست وسيطا نزيها بل هي حليف وداعم للاحتلال الإسرائيلي".

وأكد، أن الشعب الفلسطيني سيواصل مقاومته حتى ينتزع كافة حقوقه، ومن بينها قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في السادس من شهر ديسمبر الجاري، قرارا باعتبار القدس عاصمة للاحتلال الاسرائيلي ونقل سفارة بلاده من تل أبيب اليها، وهو القرار الذي لقي تنديدا دوليا واسعا.

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، قرارا اعتبر أن أي إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة لاغية وباطلة بتأييد 128 عضوا مقابل تسعة بينما امتنعت عن التصويت 35 دولة.