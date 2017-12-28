وقود:سلطة ضبط المحروقات تعلن عن الاسعار الجديدة المطبقة بمحطات البنزين ابتداء من 1جانفي 2018

أعلنت سلطة ضبط المحروقات هذا الخميس عن الاسعار الجديدة للوقود بمحطات البنزين باحتساب جميع الرسوم التي تدخل حيز التطبيق ابتداء من الفاتح جانفي 2018 (على 00.00سا) عبر كامل التراب الوطني

وهذا تطبيقا لما جاء في قانون المالية 2018.

وينتقل سعر البنزين العادي بالمحطة الى 95ر38 دج/لتر (مقابل 69ر32 دج سنة 2017) و ينتقل سعر البنزين الممتاز الى 97ر41 دج/لتر (مقابل 72ر35 دج في 2017) و البنزين الخالي من الرصاص الى 62ر41 دج/لتر (مقابل 33ر35 دج) و يصل المازوت 06ر23 دج/لتر (مقابل 42ر20 دج) فيما يبقى سعر ال"جي.بي.ال-سي" ثابتا مقارنة ب2017 (9دج/لتر) حسب ما افاد به بيان لسلطة الضبط التابعة لوزارة الطاقة.

وتأتي هذه الزيادات تطبيقا للمادة 33 من قانون المالية ل2018 ولقرار السلطة رقم 76 الموقع في 25 ديسمبر 2017 حسب بيان السلطة التي تعتمد في احتساب اسعار بيع الوقود على المنهجية التي جاء بها المرسوم التنفيذي08-289 الموقع في 20 سبتمبر 2008.

يذكر أن قانون المالية 2018 قد أقر رفع الرسم على المنتجات البترولية المطبقة على الوقود بادخال زيادة ب 5 دج/لتر بالنسبة للبنزين و ب 2 دج/لتر بالنسبة للمازوت.

وجاء في عرض الاسباب المرافق لمشروع القانون ان هذه الزيادة تندرج في اطار مسعى شامل و تدريجي يهدف مراجعة اسعار الوقود من اجل الى ترشيد استهلاكها وتقليص وارداتها ورفع العائدات الجبائية وتخفيض اعانات الميزانية والحفاظ على البيئة والقضاء على ظاهرة التهريب عبر الحدود.

وستسمح زيادة اسعار الوقود سنة 2018 بتوفير موارد اضافية للخزينة تفوق 60 مليار دج.