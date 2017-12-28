تعيين الجزائرية ليلى زروقي رئيسة جديدة لبعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديموقراطية

عين الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس الأربعاء الجزائرية ليلى زروقي ممثلة خاصة له ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديموقراطية (مونوسكو).

وحسب بيان لمنظمة الأمم المتحدة، ستخلف زروقي (61 عاما) النيجري مامان سيديكوالمنتهية ولايته وستباشر مهامها على رأس (مونوسكو) خلال شهر جانفي المقبل.

وتتمتع زروقي،بخبرة تتجاوز الـ 30 عاما في القانون الدولي وحماية المدنيين وتبوأت مناصب قيادية حيث شغلت بين 2012 و2016 منصب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح برتبة وكيل أمين عام.

وقبل ذلك التعيين مباشرة كانت تشغل منصب نائب للممثل الخاص للأمين العام ونائب لرئيس بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث قادت منذ عام 2008 جهود البعثة من أجل تعزيز سيادة القانون وحماية المدنيين.

وبصفتها خبيرة قانونية في مجال حقوق الإنسان وإقامة العدل تتمتع زروقي بمسار مهني متميز في تعزيز سيادة القانون ومناصرة الاستراتيجيات والإجراءات الرامية إلى حماية الفئات المستضعفة ولا سيما النساء والأطفال.

وقبل توليها مسؤولياتها الدولية تقلدت زروقي مناصب عديدة في الجهاز القضائي الجزائري حيث تم تعيينها في العام 2000 عضوا في المحكمة العليا الجزائرية وفي ذات السنة عملت كمستشارة قانونية لديوان رئيس الجمهورية وشغلت كذلك عدة مناصب رفيعة المستوى في الحكومة الجزائرية وكانت عضوا في اللجنة الوطنية الجزائرية لإصلاح القضاء.

وتنتشر بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) في هذا البلد الإفريقي, منذ العام 1999 وهي مؤلفة من 18 ألف عسكري وشرطي إضافة إلى أكثر من أربعة آلاف مدني،وتبلغ موازنتها 1,4 مليار دولار سنويا مما يجعلها البعثة الأممية الأضخم على الإطلاق.