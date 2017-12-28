الجزائر تدين "بقوة" الهجوم الإرهابي بسانت بترسبورغ في روسيا

28/12/2017 - 15:16

أدانت الجزائر "بقوة" هذا الخميس على لسان  الناطق باسم وزارة  الشؤون  الخارجية الهجوم  الإرهابي الذي استهدف  الأربعاء سوق تجاري بسانت بترسبورغ في روسيا وأعربت عن " تضامنها الكامل" مع   هذا البلد  مجددة "إدانتها  الصارمة" للإرهاب بكل أشكاله ومظاهره. 

و في تصريح  لوكالة الأنباء الجزائرية أوضح  عبد العزيز بن علي شريف قائلا  "ندين  بقوة  الهجوم  الإرهابي الذي استهدف أمس 27 ديسمبر 2017 سوق تجاري بسانت بترسبورغ في روسيا. وإذ نعبر عن تعاطفنا الكامل مع الجرحى متمنين لهم الشفاء العاجل نسجل بارتياح عدم وجود قتلى بين المواطنين العزل خلال فترة الأعياد هذه". 

و اختتم الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية يقول "إن الجزائر التي عانت ويلات الإرهاب تعرب عن تضامنها الكامل مع روسيا حكومة و شعبا و تجدد إدانتها الصارمة للإرهاب بكل أشكاله ومظاهره".

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