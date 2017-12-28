المحافظة السامية للأمازيغية تنوه بقرار الرئيس بوتفليقة تكريس الاحتفال بيناير

ثمنت المحافظة السامية للامازيغية هذا الخميس قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الاحتفال بالسنة الامازيغية وجعل 12 يناير عطلة مدفوعة الأجر اعتبارا من تاريخ 12 يناير 2018 معتبرة ان ذلك سيسهم في تعزيز اللحمة الوطنية.

وعلى هامش الاحتفال بمئوية ميلاد الروائي الجزائري مولود معمري أكد الأمين العام للمحافظة السامية للامازيغية الهاشمي عصاد ان تكريس الـ 12 يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر بادرة خير ومحفز لتكثيف المجهودات من اجل تعميم اللغة الامازيغية.

وأوضح الهاشمي عصاد في هذا الصدد "أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اثبت بعد نظره في القضايا الحساسة وضامنا لاستقرار البلاد و الوحدة الوطنية، وان هذا الإجراء هو فاتحة خير لتقوية اللحمة بين الجزائريين ومحفز لتكثيف الجهود لتعليم وتدريس اللغة الامازيغية عبر كامل التراب الوطني".

يذكر أنه ولأول مرة منذ الاستقلال سيتم الاحتفال الرسمي بالسنة الامازيغية الجديدة حيث ستكون الانطلاقة هذه السنة من ولاية غرداية .

وأفاد الهاشمي عصاد بأن "الاحتفال سيكون ابتداءً من 6 جانفي بولاية غرداية ثم عنابة في 11 جانفي ويختتم يوم 19 جانفي".

وبحضور وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ايمان هدى فرعون تم هذا الخميس وبمناسبة بمئوية ميلاد مولود معمري إصدار مؤلف يحمل صورة هذا الأديب الذي لم يتوان في خدمة اللغة الامازيغية ورد الاعتبار لها.

المصدر: الإذاعة الجزائرية