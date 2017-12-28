تعيين المغربي رشيد الطاوسي مدربا جديدا لشباب بلوزداد

عين المغربي رشيد الطاوسي مدربا جديدا لفريق شباب بلوزداد خلفا للصربي إيفيكا تودوروف, حسب نائب رئيس النادي المنتمي إلى الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم توفيق شوشار.

و أوضح المسؤول انه "سيتم تقديم الطاوسي (يوم الخميس) للاعبين في انتظار إمضائه على عقد مدته 18 شهرا".

وحسب شوشار فإن مهمة المدرب الجديد لنادي "العقيبة" تكمن في "اختتام الموسم ضمن إحدى المراكز الخمسة الأولى للبطولة المحترفة" إضافة إلى "الذهاب الى ابعد حد في منافسة كأس الكنفيدرالية الإفريقية (الكاف)".

وأفاد المصدر أن الطاقم الفني المساعد والذي كان يعمل مع تودوروف سيبقى ضمن العارضة الفنية التي سيتولاها التقني المغربي.

من جهة أخرى, نفى الرجل الثاني في النادي البلوزدادي فكرة أن يكون المدرب السابق للشباب, المغربي بادو زاكي, وسيطا في هذه الصفقة. وقال أيضا: "بادو زاكي ليست له أي علاقة في هذه الصفقة وليس هو من اقترحه علينا".

وسيشرع الطاوسي في عمله ابتداء من الأسبوع المقبل أي بعد لقاء الدور الـ 32 لكأس الجزائر بين فريقه الجديد وأمل غريس يوم السبت بملعب 20 أوت.

وغادر الصربي إيفيكا تودوروف منصبه قبل أيام بسبب عدم تحقيق الفريق العاصمي للفوز منذ الجولة الثالثة.

وأنهى الشباب مرحلة الذهاب في المركز العاشر برصيد 18 نقطة, على بعد خمس خطوات فقط عن أول المهددين بالنزول.

ويملك الطاوسي (61 سنة) سيرة ذاتية ثرية, حيث أشرف على عدة أندية مغربية كبيرة على غرار الرجاء البيضاوي والجيش الملكي والمغرب الفاسي الذي توج معه بكأس الكاف في 2011 وكأس السوبر الإفريقية في 2012.

كما درب المنتخب المغربي الأول في نهائيات كأس إفريقيا للأمم-2013 بجنوب إفريقيا.

المصدر: واج