كرة القدم - كأس الجزائر/الدور ال32: تأهل شبيبة القبائل و مولودية وهران للدور المقبل

تأهل فريقا شبيبة القبائل و مولودية وهران، المنتميان للرابطة الأولى موبيليس لكرة القدم، للدور السادس عشر لكأس الجزائر، عقب الدفعة الأولى لمباريات الدور 32 للمنافسة اليوم الخميس.

ففي تيزي وزو، تغلبت شبيبة القبائل على نجم بن عكنون (1-0) من أمضاء بن علجية (د 8) من ركنية مباشرة، بينما اقصت مولودية وهران بملعب زبانة بوهران، فريق مستقبل وادي سلي (1-0) بهدف اللاعب طيايبة (د 63).

في الدور المقبل، المقرر يومي 12 و 13 يناير 2018، تستقبل شبيبة القبائل المتأهل من مباراة، اتحاد حجوط/ سريع وادي رهيو، فيما تلعب مولودية وهران خارج ميدانها ضد المتأهل من لقاء، سريع غليزان، نجم التلاغمة.

وستتواصل مباريات الدور الثاني و الثلاثين أيام الجمعة و السبت و الاثنين والثلاثاء المقبلين:

الخميس 28 ديسمبر 2017:

مولودية وهران - مستقبل واد سلي 1-0

شبيبة القبائل - نجم بن عكنون 1-0

الجمعة 29 ديسمبر 2017:

بقسنطينة (ملعب الشهيد حملاوي): شباب قسنطينة - نصر حسين داي (00ر16)

بعين تموشنت (المركب الرياضي): شباب عين تموشنت - اتحاد البليدة (30ر14)

بالخروب (ملعب عبيد حمداني): جمعية عين مليلة - اهلي برج بوعريريج (30ر14)

بالجزائر (ملعب عمر حمادي): اتحاد الجزائر - نادي الفيرم (00ر15)

بالجزائر (ملعب 20 أوت): نادي اسطاوالي - اولمبي المدية (00ر15)

بعنابة (ملعب عبد القادر شابو): نجم البسباس - اتحاد سوف (30ر14)

بتاجنانت (سماعين لحوة): دفاع تاجنانت - شباب العامرية (30ر14)

بالعلمة (مسعود زغار): مولودية العلمة - نادي بارادو (30ر14)

بسيدي بلعباس (ملعب 24 فبراير): اتحاد بلعباس - هلال شلغوم العيد (00ر15)

بالبليدة (ملعب براكني): نجم القليعة - مولودية بجاية (30ر14)

بسطيف (ملعب 8 ماي): وفاق سطيف - مشعل حاسي مسعود (00ر15)

بتبسة (ملعب 4 مارس): شباب بوجلبانة - شباب الدار البيضاء (30ر14)

السبت 30 ديسمبر 2017:

بالمسيلة (المركب الرياضي ورتال): نجم مقرة - اتحاد خنشلة (00ر14)

ببومرداس (المركب الرياضي بونعامة): اتحاد الاخضرية - امل بلفيدار (00ر14)

بتبسة (ملعب 4 مارس): شباب قايس - شباب قرية موسى (00ر14)

بقالمة (المركب الرياضي): اتحاد بلخير - وفاق اولاد ميمون (00ر14)

بسيدي بلعباس (ملعب 24 فبراير): سريع المحمدية - شبيبة الساورة (00ر14)

بغليزان (ملعب زوغاري الطاهر): سريع غليزان - نجم التلاغمة (00ر14)

بتقرت (المركب الرياضي المستقبل): نادي تقرت - اتحاد الحراش (00ر14)

بالبيض (المركب الرياضي): مولودية البيض - اتحاد عنابة (00ر14)

بعين الصفراء (المركب الرياضي): غالية عين الصفراء - امل بوسعادة (00ر14)

بالجزائر (ملعب 5 جويلية): مولودية الجزائر - وداد تلمسان (00ر16)

بسعيدة (المركب الرياضي 13 أفريل): مولودية سعيدة - رائد القبة (00ر14)

بإيليزي (المركب الرياضي): نجوم حي الوسط اليزي - فرفوس بئر العاتر (00ر14)

ببسكرة (ملعب 18 فيفري): اتحاد بسكرة - شبيبة سكيكدة (00ر14 )

بالجزائر (ملعب 20 أوت): شباب بلوزداد - امل غريس (00ر15 )

بالبليدة (ملعب براكني) شباب الزاوية - وفاق سور الغزلان (00ر14)

بسطيف (ملعب 8 ماي): ملعب سطيف - جمعية وهران (00ر15)

الاثنين 1 يناير 2018:

بالبليدة (ملعب براكني): اتحاد حجوط - شباب واد ارهيو (00ر14)

الثلاثاء 2 يناير 2018:

بسعيدة (المركب الرياضي): مولودية الحساسنة - مولودية برحال (00ر14).