وزير الاتصال يعتبر ترسيم يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر "قرارا تاريخيا يرسخ عنصرا مهما من هويتنا الوطنية"

اعتبر وزير الاتصال، جمال كعوان، أن القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، والقاضي بترسيم يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر، هو "قرار تاريخي يرسخ عنصرا مهما من هويتنا الوطنية".

وقال السيد كعوان على الموقع الرسمي لوزارة الاتصال أن "قرار فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، بجعل يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر هو قرار تاريخي".

وأضاف أن هذا القرار "يرسخ عنصرا مهما من هويتنا بعدما تمت دسترة تمازيغت لغة وطنية ورسمية، كما أنه يساهم في تقوية هويتنا الوطنية".

للتذكير، كان رئيس الجمهورية قد أعلن الأربعاء الماضي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، عن قراره المتعلق بتكريس يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر اعتبارا من تاريخ 12 يناير 2018.

كما أمر الحكومة ب"عدم ادخار أي جهد لتعميم تعليم واستعمال اللغة الأمازيغية وفقا لجوهر الدستور"، وكلفها بالإسراع في إعداد مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية.