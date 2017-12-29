مصر: مقتل 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين في هجوم مسلح على كنيسة في منطقة حلوان

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد, مقتل 10 أشخاص و إصابة خمسة آخرين بجروح في حصيلة أولية لهجوم إرهابي استهدف اليوم الجمعة، كنيسة "مار مينا" بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة.

و نقلت وكالة الأنباء الشرق الأوسط المصرية عن المتحدث باسم وزارة الصحة قوله في تصريح صحفي إن الهجوم الإرهابي على كنيسة حلوان اسفر عن سقوط 10 قتلى و 5 مصابين في حصيلة أولية لافتا إلى أنه يجري حصر العدد النهائي للضحايا.

و كانت تقارير إعلامية ذكرت أن إرهابيا يحمل عبوات ناسفة و يرتدي سترة ناسفة حاول اقتحام كنيسة مار مينا بالتقاطع الغربي لحلوان أثناء خروج مصلين أقباط من القداس ثم أطلق وابلا من النيران عليهم.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية