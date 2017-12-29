إصابة 303 فلسطينيين في مواجهات بالضفة والقطاع

ارتفعت حصيلة الإصابات في المواجهات التي اندلعت هذا الجمعة في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة إلى 303 إصابات جراء إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار وقنابل الغاز على المتظاهرين الفلسطينيين الغاضبين من اعتبار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة"لإسرائيل".

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان ان 133 فلسطينيا أصيبوا خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواقع متفرقة من الضفة الغربية المحتلة حتى مساء اليوم.

وذكرت أن طواقمها تعاملت مع 133 مصابا، بينهم أربعة بالرصاص الحي، و45 بالرصاص المطاطي، و7 إثر السقوط، و77 بحالات اختناق، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وقالت مصادر فلسطينية ان تلك المواجهات جرت في مناطق على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وعلى مدخل مخيم العروب للاجئين، وفي منطقة باب الزاوية وسط الخليل (جنوب)، وعلى المدخل الشمالي لمدينتي رام الله والبيرة (وسط)، وفي محافظة نابلس (شمال)، كما اندلعت مواجهات على حاجز حوارة، وعلى مدخل بلدتي اللبن الشرقية وبيتا جنوب المدينة.

كما ذكرت مصادر طبية فلسطينية بقطاع غزة ان 50 شخصا أصيبوا بجروح من بينها 5 إصابات خطيرة اثر استخدام قوات الاحتلال الأعيرة النارية المباشرة.

وأصيب 120 فلسطينيا اختناقا بالغاز، اثر استخدام جيش الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرات خرجت في مناطق بقطاع غزة تنديدا باعتبار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدينة القدس عاصمة"لإسرائيل".

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية