الدور الـ 32: شباب قسنطينة يتخلّص بصعوبة من نصر حسين داي ليجد في طريقه اتحاد الجزائر في الدور القادم

لم تعرف الدفعة الأولى لمباريات الدور الثاني والثلاثين لكأس الجزائر في كرة القدم مفاجآت تذكر بعد تأهل الأندية المرشحة للتتويج، فيما عرف لقاء القمة الوحيد الذي جمع بين ناديين من الرابطة الأولى، تأهل شباب قسنطينة للدور المقبل بعد فوزه الصعب على نصر حسين داي (2-1) في لقاء تميز بالإثارة والتشويق.

وكانت النصرية متقدمة في ملعب الشهيد حملاوي بهدف لخياط (د 8) برأسية عقب تنفيذ ركنية، مما جعلها تحافظ على تفوقها إلى غاية اللحظات الأخيرة من المباراة، قبل ان يستفيد الشباب المحلي من ضربتي جزاء كانتا كافيتين لمنحه التأهل بعد تنفيذهما بنجاح من طرف بلخير ( د 80) وزرارة (د 86).

هذا التأهل بشق الأنفس سيدفع بالشباب القسنطيني بطل مرحلة الذهاب في البطولة المحترفة الأولى موبيليس إلى مواجهة اتحاد الجزائر في العاصمة في الدور السادس عشر، في لقاء ثأري يعد بالكثير، علما وان تشكيلة سوسطارة انهزمت بميدانها أمام السنافر (1-2) خلال مباراة الذهاب للبطولة.

ووجدت بعض أندية الرابطة الأولى صعوبة في حجز تأشيرة الدور المقبل على غرار شبيبة القبائل، مولودية وهران واتحاد الجزائر المتأهلة بأقل الفوارق (1-0) أمام على التوالي، نجم بن عكنون، وادي سلي واتحاد الفيرم، فيما اضطر فريقا اتحاد البليدة واتحاد بلعباس اللجوء لضربات الترجيح للمرور للدور المقبل أمام شباب عين تموشنت وهلال شلغوم العيد.

وتأهل شباب الدار البيضاء على حساب نادي بوجلبانة (2-1) بهدف قاتل سجل في الدقيقة 120، لما كان الفريقان يتأهبان للجوء إلي الضربات الترجيحية.

و الطريف في الأمر، ان الدار البيضاء سيواجه في الدور المقبل فريقا آخر "للخضروات"وهو نجم البسباس الذي تأهل الأول مرة في تاريخه للدور السادس عشر للمنافسة، هذا وستتواصل مباريات الدور الثاني والثلاثين أيام السبت والاثنين والثلاثاء.

النتائج الجزئية لمباريات يومي الخميس والجمعة:

الخميس:

مولودية وهران - مستقبل واد سلي 1-0

شبيبة القبائل - نجم بن عكنون 1-0

الجمعة:

جمعية عين مليلة - أهلي برج بوعريريج 1-0

دفاع تاجنانت - شباب العامرية 3-0

مولودية العلمة - نادي بارادو 0-3

نجم القليعة - مولودية بجاية 1-3

نادي اسطاوالي - اولمبي المدية 0-2

وفاق سطيف - مشعل حاسي مسعود 2-0

شباب بوجلبانة - شباب الدار البيضاء 1-2 بعد الوقت الإضافي

شباب عين تموشنت - اتحاد البليدة 0-0 بعد الوقت الإضافي (تأهل اتحاد البليدة بضربات الترجيح 5-4)

نجم البسباس - اتحاد سوف 1-1 بعد الوقت الإضافي (تأهل وفاق البسباس بضربات الترجيح 4-2)

اتحاد بلعباس - هلال شلغوم العيد 0-0 بعد الوقت الإضافي (تأهل اتحاد بلعباس بضربات الترجيح 3-1)

اتحاد الجزائر - نادي الفيرم 1-0

شباب قسنطينة - نصر حسين داي 2-1

السبت 30 ديسمبر 2017:

بالمسيلة (المركب الرياضي ورتال): نجم مقرة - اتحاد خنشلة (00ر14)

ببومرداس (المركب الرياضي بونعامة): اتحاد الاخضرية - أمل بلفيدار (00ر14)

بتبسة (ملعب 4 مارس): شباب قايس - شباب قرية موسى (00ر14)

بقالمة (المركب الرياضي): اتحاد بلخير - وفاق أولاد ميمون (00ر14)

بسيدي بلعباس (ملعب 24 فبراير): سريع المحمدية - شبيبة الساورة (00ر14)

بغليزان (ملعب زوغاري الطاهر): سريع غليزان - نجم التلاغمة (00ر14)

بتقرت (المركب الرياضي المستقبل): نادي تقرت - اتحاد الحراش(00ر14)

بالبيض (المركب الرياضي): مولودية البيض - اتحاد عنابة (00ر14)

بعين الصفراء (المركب الرياضي): غالية عين الصفراء - أمل بوسعادة(00ر14)

بالجزائر (ملعب 5 جويلية): مولودية الجزائر - وداد تلمسان (00ر16)

بسعيدة (المركب الرياضي 13 أفريل): مولودية سعيدة - رائد القبة (00ر14)

بإيليزي (المركب الرياضي): نجوم حي الوسط اليزي - فرفوس بئرالعاتر(00ر14)

ببسكرة (ملعب 18 فيفري): اتحاد بسكرة - شبيبة سكيكدة (00ر14)

بالجزائر (ملعب 20 أوت): شباب بلوزداد - أمل غريس (00ر15)

بالبليدة (ملعب براكني) شباب الزاوية - وفاق سور الغزلان (00ر14)

بسطيف (ملعب 8 ماي): ملعب سطيف - جمعية وهران (00ر15)

الاثنين 1 يناير 2018:

بالبليدة (ملعب براكني): اتحاد حجوط - شباب واد ارهيو (00ر14)

الثلاثاء 2 يناير 2018:

بسعيدة (المركب الرياضي): مولودية الحساسنة - مولودية برحال (00ر14).

المصدر : الإذاعة الجزائرية + واج