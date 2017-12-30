استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة

استشهد شاب فلسطيني، اليوم السبت متأثرا بإصابته خلال مواجهات اندلعت مع جيش الإحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة، يوم أمس الجمعة، حسب ما أكده مسؤول طبي فلسطيني.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في بيان له، إن الشاب جمال مصلح 20 عاما توفي متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي شرق مخيم (البريج) للاجئين الفلسطينيين.

واندلعت يوم أمس الجمعة، مواجهات متفرقة بين مئات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي للجمعة الرابعة على التوالي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة احتجاجا على إعتبار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من الشهر الجاري القدس عاصمة للإحتلال الإسرائيلي والإيعاز بنقل سفارة بلاده لدى إسرائيل إليها.

وأسفرت المواجهات مع الجيش الإسرائيلي إلى مقتل 11 فلسطينيا في قطاع غزة والضفة الغربية، فيما قضى اثنان آخران في ذات الفترة جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على القطاع، إضافة إلى إصابة المئات بالرصاص الحي والمطاطي.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية