الجزائر تدين "بشدة" الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا بحلوان جنوب القاهرة

أدانت الجزائر اليوم السبت "بشدة الاعتداء الإرهابي الدموي"،الذي استهدف أمس الجمعة كنيسة مارمينا بحلواني جنوب القاهرة بمصر، معربة عن "تضامنها الكامل" مع مصر الشقيقة، حسبما أفاد به الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف.

وأوضح في تصريح قائلا: "ندين بشدة الاعتداء الإرهابي الدموي الذي استهدف يوم الجمعة 29 ديسمبر 2017ي كنيسة مارمينا بحلواني جنوب القاهرة والذي أسفر عن قتل و جرح عدد من المواطنين المصريين".

وأبرز الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية أن "هذا العمل الإجرامي البغيض يكشف مرة أخرى عن الوجه القبيح و اللإنساني للإرهاب الذي لا يتوان في استهداف بيوت العبادة و الأماكن المقدسة و لا يولي أدنى تقدير لقداسة الأعياد الدينية و لا لحرمة النفس البشرية بل يتمادى في سفك الدماء و ترويع المواطنين الآمنين".

وأضاف : "و إذ نعبر عن تضامننا الكامل مع مصر الشقيقة حكومة وشعبا و عن خالص تعازينا لذوي الضحايا وكذا مواساتنا لأسر المصابين، فإننا كلنا ثقة في قدرة هذا البلد الشقيق و قواته الأمنية على التصدي بحزم و قوة للإرهاب و أعماله الاجرامية".