طمار يدشن عمارات جديدة مصصمة وفقا لمتطلبات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة

تدعم قطاع السكن في الجزائر و لأول مرة من نماذج لعمارات مخصصة لفئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مصممة وفقا للمقاييس المعمول بها عالميا، فضلا عن ذلك تم تجهيز الفضاءات الخارجية لتسهل مهام تنقل هذه الفئة على مستوى حي النخيل 1200 مسكن عدل بالرغاية بولاية الجزائر.

وقال وزير السكن و العمران و المدينة السيد عبد الوحيد طمار خلال إشرافه اليوم السبت على تدشين السكن النموذج الموجه لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بموقع حي 1200 مسكن "النخيل" بالرغاية " تصميم الأحياء وفقا لمتطلبات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ضروري و هو نابع من قناعتنا بان لهذه الفئة أيضا الحق بأن تعيش كغيرها من الفئات الأخرى (...) سنعمل على تعميم هذه التجربة الى مواقع

سكنية أخرى لاحقا".

و قد صممت مداخل عمارات حي الـ 1200 وحدة سكنية "عدل" بالرغاية و كذا مختلف الممرات الخارجية وفقا لمتطلبات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، بطريقة تسهل تنقلها فضلا عن وضع أقفال المداخل الرئيسية و الشقق و كذا اقتباس الكهرباء و أزار الأجراس على مستويات منخفضة تمكن هذه الفئة و خصوصا المقعدين منهم على الكراسي المتحركة من استخدامها بكل سهولة.

كما جهزت السلالم من الطابق الأرضي إلى الطابق الأول المخصص حصريا لهذه الفئة، بركائز معدنية تساعد الشخص المعاق من الصعود إلى شقته دون الحاجة إلى مساعدة .

و يقوم السيد طمار مرفقا بوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة غنية الدالية، بزيارة ميدانية الى بلدية الرغاية ( 25 كم شرق العاصمة ) بالجزائر العاصمة، حيث يطلع على سير أشغال العديد من مشاريع قطاعه.