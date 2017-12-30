كــأس الجـــزائــر: الدور الـ 32 خال من المفاجآت .. واتحاد العاصمة- شباب قسنطينة قمة الدور الـ16

سيعرف الدور السادس عشر من كاس الجزائر في كرة القدم المقرر يومي 12 و 13 جانفي 2018 اجراء ثلاث مباريات تجمع وجها لوجه، اندية الرابطة المحترفة الأولى موبيليس و يتعلق الامر : اتحاد الجزائر-شباب قسنطينة و شبيبة الساورة- وفاق سطيف (منشط نهائي 2017)، بينما يجمع اللقاء الثالث فريقي قاع الترتيب اتحاد بسكرة و اتحاد الحراش.

وسيكون حامل الكأس شباب بلوزداد محظوظا باستقباله مرة أخرى لممثل الجنوب الجزائري، نجوم حي الوسط بإليزي، بينما سيكون رائد الرابطة الثانية جمعية عين مليلة في مواجهة اتحاد الأخضرية.

وسيكون مفاجأة الدور الـ 32 اتحاد بلخير و شباب الزاوية على موعد بميدانهما أمام التوالي مولودية وهران الرابطة الأولى) و نجم مقرة (قسم الهواة).

جرت السبت، الدفعة الثانية لمباريات الدور الثاني والثلاثين لكأس الجزائر في كرة القدم دون حدوث مفاجآت تذكر، في ظل تأهل كل أندية الرابطة الأولى لكرة القدم ، باستثناء نصر حسين داي الذي اقصي على يد شباب قسنطينة الناشط مثله في نفس القسم.

وكانت النصرية متقدمة في ملعب الشهيد حملاوي بهدف لخياط (د 8) برأسية عقب تنفيذ ركنية, مما جعلها تحافظ على تفوقها إلى غاية اللحظات الأخيرة من المباراة, قبل ان يستفيد الشباب المحلي من ضربتي جزاء كانتا كافيتين لمنحه التأهل بعد تنفيذهما بنجاح من طرف بلخير ( د 80) و زرارة (د 86).

وكاد اتحاد الحراش أن يتذوق طعم الاقصاء على يد نجم تقرت الناشط في فسم الهواة, حيث انتظرت الصفراء ضربات الترجيح لكسب بطاقة الدور المقبل(4-2) بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي عقب 120دقيقة.

بالإضافة إلى اتحاد الحراش, وجدت بعض أندية الرابطة الأولى صعوبة في حجز تأشيرة الدور المقبل, على غرار شبيبة القبائل, مولودية وهران و اتحاد الجزائر المتأهلة بأقل الفوارق (1-0) أمام على التوالي, نجم بن عكنون, وادي سلي و اتحاد الفيرم, فيما اضطر فريقا اتحاد البليدة و اتحاد بلعباس اللجوء لضربات الترجيح للمرور للدور المقبل أمام شباب عين تموشنت و هلال شلغوم العيد.

ومن بين الأندية المغمورة التي اجتازت بنجاح الدور الثاني و الثلاثين, نذكر اتحاد بلخير, و نجوم حي اليزي وشباب الزاوية التي اقصت على التوالي وفاق أولاد ميمون (2-0) و فرفوس بئر العاتر (2-1) و وفاق سور الغزلان بضربات الترجيح (1-1: 5-4).

ومن بين الأندية المتألقة, نذكر نجم التلاغمة الذي أخرج سريع غليزان على ميدان هذا الأخير بالضرباتالترجيحية (2-2: 7-6) ليدخل تاريخ المنافسة من بابه الواسع.

ولم يجد حامل اللقب أي صعوبة للعبور للدور المقبل على حساب أمل غريس (3-0), ليواجه في الدور المقبل بملعب 20 أوت, نجوم إليزي.

وتأهل شباب الدار البيضاء على حساب نادي بوجلبانة (2-1) بهدف قاتل سجل في

الدقيقة 120, لما كان الفريقان يتأهبان للجوء الي الضربات الترجيحية. و الطريف في الأمر, ان الدار البيضاء سيواجه في الدور المقبل, فريقا آخر "للخضروات" وهو نجم البسباس الذي تأهل الاول مرة في تاريخه للدور السادس عشر للمنافسة.

وتبقى مباراتان لهذا الدور مبرمجتان يومي الاثنين و الثلاثاء المقبل

برنامج الدور السادس عشر:

شباب قايس - اتحاد بلعباس

اتحاد البليدة - جمعية وهران

اتحاد بلخير - اولمبي المدية

جمعية عين مليلة - اتحاد الاخضرية

اتحاد الجزائر - شباب قسنطينة

شبيبة الساورة - وفاق سطيف

نجم التلاغمة - مولودية وهران

مولودية البيض - نادي بارادو

امل بوسعادة - مولودية الجزائر

دفاع تاجنانت - مولودية سعيدة

مولودية الحساسنة أو مولودية برحال - مولودية بجاية

اتحاد بسكرة - اتحاد الحراش

شبيبة القبائل - اتحاد حجوط أو شباب واد رهيو

شباب بلوزداد - نجوم حي الوسط اليزي

شباب الزاوية - نجم مقرة

شباب الدار البيضاء - نجم البسباس.

تجري مباريات هذا الدور يومي 12 و 13 جانفي 2018 بثلاث مباريات في القمة بين أندية الرابطة الأولى و هي علي التولي: اتحاد الجزائر-شباب قسنطينة، شبيبة الساورة- وفاق سطيف واتحاد بسكرة-اتحاد الحراش.

المصدر : الإذاعــة الجزائرية/وأج