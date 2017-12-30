تحــصيل قــرابة الـ 3 آلاف مليــار دينــار من الجبــاية العـاديـة الى غـايـة نهـايـة نـوفـمبـر

بلغت الجباية العادية التي تم تحصيلها من طرف ادارة الضرائب خلال الاشهر ال11 من السنة الجارية 2.994,5 مليار دينار ما يمثل 91 بالمائة من الجباية العادية المرتقب تحصيلها خلال سنة 2017 بأكملها،حسبما أفاد به السبت بالجزائر العاصمة المدير العام للضرائب مصطفى زيكارة.

وكان قانون المالية لـسنة 2017 يتوقع تحقيق جباية عادية سنوية تقدر بـ 3.304 مليار دينار.

وأبرز زيكارة خلال منتدى "الجزائر اقتصاد " أنه من أصل 2.994,5 مليار دينار جزائري المحصلة تمثل المنتوجات الضريبية 2.629,8 مليار دينار أي90 بالمائة من 2.928,5 مليار دج من المنتوجات الضريبية العادية المرتقبة ضمن قانون المالية 2017.

وفي 2016 بلغت الجباية العادية، التي تدر 60 بالمائة من العائدات المالية، 3.075 مليار دينار (ارتفاع ب 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015) وتمثل 121 بالمائة من أهداف قانون المالية 2016.

و أشار زيكارة أنه "حين يعاتبنا مجلس المحاسبة في اطار تقريره المصاحب لقانون تسوية الميزانية بشأن ضعف التحصيل فانه لا يعني تحصيلاتنا السنوية التي تتجاوز دائما توقعاتنا".

و ذكر زيكارة أن "الاختلال" المشار اليه في مجال التحصيل يتعلق بالأحرى "بالمستحقات الباقي تحصيلها" و التي تشمل أساسا الغرامات القضائية و ديون المؤسسات المحلة والتي تعود أحيانا الى عدة عشريات، مضيفا في هذا الصدد أنه "يجب تطهير" باقي المستحقات للتحصيل والمقدرة بحوالي 12 ألف مليار دج.

المصدر : الإذاعــة الجزائرية/وأج