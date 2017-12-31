رئيس ليبيريا المنتخب جورج ويا يتعهد بالقضاء على الفساد

تعهد رئيس ليبيريا المنتخب جورج ويا بالعمل على تحسين حياة الليبيريين والقضاء على الفساد.

وقال جورج ويا في أول خطاب له ألقاه بمقر حزب -الائتلاف من أجل التغيير الديمقراطي -بعد فوزه بالانتخابات التي جرت الأسبوع الماضيي إنه "سيستند إلى التقدم الذي أحرزته الرئيسة المنتهية ولايتها إيلين جونسون سيرليف" ، داعيا الليبيريين في الشتات إلى العودة لديارهم.

وأضاف ان "الذين سيتم اختيارهم في الحكومة سيكونون مكرسين لفكرة العمل من أجل الفقراء والتحول الاجتماعي".

من جانبها أشادت سيرليف بعملية الانتخابات السلمية التي قالت إنها "أثبتت نضج الديمقراطية الشابة" في الدولة الواقعة غرب أفريقيا.

وفاز جورج ويا فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت الثلاثاء الماضي على منافسه نائب الرئيسة جوزيف بواكايي حيث حصل على 5ر61% من الأصوات.