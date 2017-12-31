المركزية النقابية تثمن قرارات رئيس الجمهورية للحفاظ على مكاسب العمال الاجتماعية وترسيخ الهوية الوطنية

ثمن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد قرارات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة انطلاقا من المصالحة الوطنية إلى ورشة الإصلاحات الكبرى إلى الحفاظ على المكاسب الاجتماعية للعمال.

وأكد سيدي السعيد خلال اشرافه هذا السبت على اشغال المؤتمر الوطني لعمال المالية أن التوقيع على ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص يندرج ضمن مساعي دفع الاقتصاد الوطني .

كما اعتبر عبد المجيد سيدي السعيد ان قرار رئيس الجمهورية الخاص بترسيم يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر يعد بمثابة تعزيز وترسيخ للهوية الوطنية.

وأبرز أن الرئيس بوتفليقة أضاف من خلال هذا القرار الشجاع –على حد تعبيره- "لبنة أخرى للتلاحم الاجتماعي للبلاد بعد المصالحة الوطنية التي أضحت دعامة حقيقية للأمن".

المصدر:الإذاعة الجزائرية