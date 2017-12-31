نشاطات متنوعة لفائدة التلاميذ في دور الشباب خلال العطلة الشتوية

يدعو المختصون في علم التربية والطفل إلى ضرورة استثمار طاقة الأطفال في النشاطات الثقافية والفكرية لتجنب مخاطر فضاءات الانترنت ولاسيما في فترة العطلة المدرسية.

وفي هذا الشأن قالت مديرة دار الشباب عبد الرحمان لعلا بالعاصمة خيرة العيدي لقد تم تسطير برنامجا ثريا بمناسبة العطلة الشتوية يهدف إلى التوعية وجلب الطفل لنشاطات ترفيهية.

وأضافت مديرة دار الشباب أنه برمجت دورة تحسيسية لخطورة التمادي في استعمال الانترنت وكذا التوعية والتوجيه حول حوادث المرور والحفاظ على البيئة و كذا ورشات تثقيفية متنوعة، مشيرة إلى أن الألعاب الإلكترونية التي يستعملها الأطفال تكون في المجال التربوي.

و أكدت أن الأولياء عبروا عن ارتياحهم للنشاطات المقدمة لأبنائهم في دار الشباب حيث تم إبعادهم عن الاستعمال المستمر للانترنت.

من جهتهم عبر التلاميذ عن سعادتهم لما يقدم لهم من نشاطات متنوعة في دار الشباب ، فكل واحد حسب ميولاته فهي فرصة للابتعاد عن الانترنت وكسب مهارات في الأشغال اليدوية.

من جانبهم استحسن الأولياء المبادرة المسطرة من طرف دار الشباب من خلال النشاطات الترفيهية والتثقيفية التي يتلقونها والتي تملأ لهم فراغ العطلة وتبعدهم عن البقاء في المنزل وعن الإدمان عن الانترنت ، قائلين إن دار الشباب موعد للقائهم والترفيه عن أنفسهم حيث أخرجتهم من جو الانطواء و العزلة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية / القناة الأولى