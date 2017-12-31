الإذاعة الجزائرية تحتفي بحلول السنة الميلادية الجديدة 2018

احتفاءً بحلول السنة الميلادية الجديدة ، آثرت الإذاعة الجزائرية وعبر مختلف قنواتها أن تكون برامج سهرة آخر يوم من أيام 2017 مميزة وثرية.

ومن هذا المنطلق برمجت كل من قناة جيل أف أم والقناتان الأولى والثانية سهرات فنية متنوعة ينشطها عدد من الأسماء المميزة وتنطلق مساء هذا الأحد لتدوم طيلة ليلة آخر يوم من أيام 2017 وأوائل اليوم الأول من 2018 مرورا بساعة الصفر إيذانا بميلاد السنة الجديدة.

كما تم تمديد ساعات بث الإذاعات المحلية كلها وعبر أرجاء الوطن إلى غاية الواحدة من صباح أول يوم من أيام عام 2018 الذي يرجوه الجميع عام خير وبركة ورفاه.