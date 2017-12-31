بطولة إفريقيا للشطرنج (وسطيات): الجزائرية لينا نصر تتوج بالميدالية الذهبية في لومي

توجت لاعبة الشطرنج، الجزائرية لينا نصر بالميدالية الذهبية للبطولة الإفريقية (وسطيات) التي جرت من 20 إلى 30 ديسمبر بلومي (الطوغو)، حسب ما علم الأحد لدى الاتحادية الجزائرية للشطرنج.

وقد سجلت لينا نصر (14 سنة) سيطرة مطلقة في لومي بعدما فازت بكل مبارياتها و عددها 9 خاضتها في ظرف عشرة أيام، حيث لعبت قرابة 36 ساعة تطلبت الكثير من التركيز، مما جعلها تحظى بلقب (استاذة دولية) و تفتك تأهلها لبطولة العالم 2018 للوسطيات.

وقال رئيس الاتحادية براهيم جلول"إنه إنجاز كبير، خاصة و ان نتائج اللاعبات الوسطيات لم تكن أبدا في مستوى التطلعات. إنها نتيجة ممتازة ستحفز كثيرا لاعبينا تحسبا للاستحقاقات القادمة" و البداية بأولمبياد الشطرنج لكل الأصناف و التي ستجري من 26 جانفي إلى 14 فيفري 2018 بالشارقة (الإمارات العربية المتحدة)"

المصدر: الاذاعة الجزائرية/وأج