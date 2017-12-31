اتصالات الجزائر تؤكد التزامها بتوفير خدماتها أول أيام السنة الجديدة 2018

أكدت مؤسسة اتصالات الجزائر، في بيان لها هذا الأحد، التزامها بتوفير خدماتها وتلبية احتياجات زبائنها خلال أول أيام السنة الجديدة 2018 من خلال تجنيد الفرق التجارية والتقنية التي ستضمن المداومة ما بين الساعة العاشرة صباحا الى غاية الثالثة مساء وذلك ضمانا لاستمرارية الخدمة واصلاح التعطلات وصيانة الشبكة.

واوضح المصدر ذاته أنه "إضافة إلى الوكالات التجارية الرئيسية على مستوى مختلف الولايات، فان الوكالات التجارية لكل من حسين داي، برج البحري، برج الكيفان، باب الزوار، القبة، عيسات إيدير، بن مهيدي، بئر مراد رايس، الشراقة، باب الوادي، زرالدة والأبيار على مستوى الجزائر العاصمة هي الأخرى معنية بالمداومة".

من جهة أخرى، تعتزم اتصالات الجزائر "مواصلة تعزيز استراتيجيتها خلال السنة القادمة والتي ترمي إلى التقرب أكثر من زبائنها من خلال تمكينهم من الاستفادة من خدمات أكثر فعالية وحلول مبتكرة ذات قدرة عالية، بالإضافة إلى تجربة الزبون ذات مستوى عالي بفضل شبكة أكثر موثوقية، لاسيما من خلال إطلاق التكنولوجيا الجديدة FTTH للتدفق العالي والجد عالي التي تصل إلى 100 ميغابت في الثانية".

وفي نفس الاطار، ستسعى اتصالات الجزائر إلى "ربط كافة مناطق التراب الوطني بمختلف الشبكات وذلك سعيا منها إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق المزيد من الابتكار في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية من خلال توفير تشكيلة واسعة من المنتجات على غرار خدمة الهاتف، البيانات، الاتصال المرئي، إنشاء واستضافة المواقع الالكترونية، بالإضافة إلى عروض أخرى موجهة لجميع فئات الزبائن، مع التأكيد على بعدها المواطني خدمة للتنمية الاجتماعية".

وبمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2018، تتقدم اتصالات الجزائر بأحر التهاني وأجمل التماني بالسعادة وبالهناء والازدهار لكافة الشعب الجزائري.

المصدر: الاذاعة الجزائرية/وأج