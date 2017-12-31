أمن ولاية الجزائر: انطلاق التدابير الأمنية الوقائية لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية

توزعت منذ الساعات الأولى من سهرة هذا الأحد إلى الاثنين، عناصر أمن ولاية الجزائر، عملا بالتدابير الأمنية الوقائية بمناسبة الاحتفال بحلول السنة الميلادية الجديدة 2018، حسبما لوحظ.

وباشرت القوات العملياتية بتعداد 6000 شرطي من مختلف الرتب، عملها عبر نقاط التفتيش والمراقبة التي تم تحديدها بهدف ضمان تغطية أمنية محكمة، حسبما أكده الملازم الأول مولود إيبعزاتن المكلف بالإعلام بأمن ولاية الجزائر.

وخلال جولة رفقة عناصر الأمن الولائي عبر عشرة نقاط تفتيش، وقفت واج على الترتيبات الأمنية المحكمة لتوفير الأمن في الأماكن العمومية والشوارع و مراكز الترفيه والاحتفال والتي ستستمر إلى غاية الساعات الأولى من يوم غد الإثنين 1 جانفي 2018.

وقد شوهدت عناصر الأمن موزعة بشكل مدروس عبر محطات الترامواي و الميترو وكذا مواقف سيارات الأجرة، في شكل دوريات راكبة وأخرى راجلة وكذا فرقة الأنياب والوسائل التقنية الحديثة.

وأكد المكلف بالإعلام أنه في مثل هذه المناسبات يسعى أمن ولاية الجزائر إلى الحد من حدوث أي اعتداءات أو خروقات للقانون أو تجاوزات أثناء السياقة، ناهيك عن بث الأمن والأمان في نفس العائلات الجزائرية في تنقلاتها الليلية.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية