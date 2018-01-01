المالكي:السلطة الفلسطينية تستدعي ممثلها لدى الولايات المتحدة للتشاور

قرر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس الأحد استدعاء رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الولايات المتحدة الأمريكية حسام زملط، للتشاور.

جاء ذلك في بيان مقتضب لوزارة الخارجية الفلسطينية بثته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ويأتي قرار استدعاء زملط من واشنطن، في أعقاب توتر العلاقة بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية، بسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بشكل أحادي الجانب بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل ابيب إلى المدينة المحتلة،إضافة إلى قرار عدم تجديد ترخيص مكتب الممثلية الفلسطينية.