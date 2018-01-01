كشــف وتدمير ســتة مخابئ للإرهابيين بجــيجل

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الأحد خلال "عملية بحث وتفتيش متواصلة" بولاية جيجل ، ستة (06) مخابئ للإرهابيين، تحوي قنبلتين وكمية من الذخيرة ونظارة ميدان وألبسة وأفرشة بالإضافة الى كميات، معتبرة من المواد الغذائية والأدوية وأغراض أخرى ، حسبما أفاد به الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وجاء في بيان الوزارة أنه"في اطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية البحث والتفتيش المتواصلة بجيجل/ن.ع.5، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 31 ديسمبر 2017 ستة (06) مخابئ للإرهابيين تحوي قنبلتين وكمية من الذخيرة ونظارة ميدان وألبسة وأفرشة وكميات معتبرة من المواد الغذائية والأدوية وأغراض أخرى"

من جهة اخرى و"خلال دورية استطلاع على الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي لعين قزام/ن.ع.6ي ضبطت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة ومركبة رباعية الدفع ".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة, أوقف عناصر الدرك الوطني, --حسب ذات المصدر -شخصا بحوزته سلاحا ناريا بميلة/ن.ع.5،فيما تم توقيف (14) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين قزام وعين تموشنت وأدرار".

المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج