كأس الجمهورية :شباب واد رهيو الى الدور 16 على حساب اتحاد حجوط

تأهل فريق شباب واد رهيو (قسم الهواة-الغرب) الى الدور 16 بعد تغلبه على اتحاد حجوط (هواة-غرب) بنتيجة (2-1 بعد الوقت الاضافي- الوقت القانوني 1-1) برسم الدور 32 من منافسة كأس الجزائر لكرة القدم, والتي جرت اليوم الاثنين بملعب براكني بالبليدة.

وافتتح النادي المحلي باب التهديف في الدقيقة 17 عن طريق اللاعب مداح قدور, غير أن الضيوف قلبوا الموازين لفائدتهم عن طريق كل من أمين قصيور (90+1) ثم زميله عبد المالك حلوي في الوقت الاضافي (د 119) .

وفي الدور 16 يواجه شباب واد رهيو فريق شبيبة القبائل (الرابطة الاولى), بملعب اول نوفمبر بتيزي وزو, علما أن الشبيبة تأهلت على حساب نجم بن عكنون (1-0).

وسيتم التعرف على آخر نادي يبلغ الدور 16, بعد المباراة الاخيرة التي ستجمع بين مولودية الحساسنة ومولودية برحال بالمركب الرياضي بسعيدة يوم غدا الثلاثاء ابتداء من (00ر14), حيث يستقبل المتأهل من هذه المقابلة فريق مولودية بجاية (الرابطة الثانية).

برنامج المباريات بعد تأهل شباب واد رهيو

شباب قايس - اتحاد بلعباس

اتحاد البليدة - جمعية وهران

اتحاد بلخير - اولمبي المدية

جمعية عين مليلة - اتحاد الاخضرية

اتحاد الجزائر - شباب قسنطينة

شبيبة الساورة - وفاق سطيف

نجم التلاغمة - مولودية وهران

مولودية البيض - نادي بارادو

امل بوسعادة - مولودية الجزائر

دفاع تاجنانت - مولودية سعيدة

مولودية الحساسنة أو مولودية برحال - مولودية بجاية

اتحاد بسكرة - اتحاد الحراش

شبيبة القبائل - شباب واد رهيو

شباب بلوزداد - نجوم حي الوسط اليزي

شباب الزاوية - نجم مقرة

شباب الدار البيضاء - نجم البسباس

تجري مباريات هذا الدور يومي 12 و 13 يناير 2018.

المصدر: الاذاعة الجزائرية/وأج