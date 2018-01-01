مقتل 12 شخصا في احتجاجات بإيران

أكد التلفزيون الرسمي الإيراني, اليوم الإثنين, مقتل 12 شخصا خلال احتجاجات في جميع أنحاء البلاد, منهم 10 قتلوا خلال اشتباكات ليلة أمس الأحد.

ونقلت تقارير إعلامية عن التلفزيون الإيراني قوله إن "محتجين مسلحين حاولوا الاستيلاء على مخافر للشرطة وقواعد عسكرية إلا أنهم واجهوا مقاومة شديدة من قوات الأمن", مضيفة أن "10 أشخاص قتلوا خلال اشتباكات ليلة أمس" وأن "اثنين قتلا أمس الأول السبت غربي إيران".

وكانت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت هجوم محتجين على مراكز للشرطة, فيما أظهرت مقاطع مصورة محتجين آخرين يتظاهرون بشكل سلمي ويحيون عناصر الشرطة.

وبدأت مظاهرات في مدينتي مشهد وكشمير, شمال شرقي البلاد, الخميس الماضي, احتجاجا على غلاء المعيشة, وامتدت لتشمل مناطق مختلفة من البلاد, من بينها العاصمة طهران.

وفي وقت سابق تحدث تقارير صحفية عن اعتقال 300 محتج على الأقل.