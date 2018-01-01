مصرع ثلاثة اطفال في حادثي مرور بالجلفة

لقي ثلاثة أطفال هذا الاثنين مصرعهم في حادثي مرور منفصلين وقعا بولاية الجلفة،حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

وذهب ضحية الحادث الاول طفل وشقيقته يبلغان من العمر (5و6سنوات) لقيا حتهما مساء اليوم ببلدية أم العظام ( 190 كيلومتر جنوب الجلفة) جراء دهسهما من طرف شاحنة.

وأفاد النقيب خليلي مختار المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية أن إسعافات الوحدة الثانوية لمدينة مسعد (75 كيلومتر جنوب الولاية) تدخلت مساء هذا اليوم لأجل حادث مرور مميت ببلدية أم العظام تمثل في دهس شاحنة لطفل وشقيقته يبلغان من العمر 05 و 06 سنوات مما تسبب في وفاتهما في عين المكان .

وأضاف أن"جثتي الضحيتين حولتا من طرف عناصر الحماية المدنية الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مدينة مسعد. وقد فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث المميت.

وحسب المكلف بالإعلام لدى ذات السلك فقد تم تسجيل بعد هذا الحادث المأسوي حادث مرور ثاني وقع بالجهة الشمالية للولاية على محور الطريق الولائي رقم(137) في شطره الرابط بين بلديتي سيدي لعجال وقصر الشلالة ( تيارت) تمثل في انحراف وانقلاب سيارة نفعية مما أدى إلى هلاك طفل يبلغ من العمر(11سنة) في عين المكان وإصابة 02 من مرافقيه (25 و 46 سنة) بجروح وإصابات مختلفة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية + واج