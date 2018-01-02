ميهوبي يكشف عن تسطير برنامج خاص للاحتفال بحلول السنة الامازيغية الجديدة

كشف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي عن تسطير برنامج خاص لإحياء حلول السنة الامازيغية الجديدة خاصة مع اقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الـ12 يناير عطلة مدفوعة الاجر.

وقال ميهوبي لدى نزوله ضيفا على برنامج "اولى ثقافة" للقناة الاذاعية الاولى "إن هذا البرنامج يتضمن تنظيم اسبوع ثقافي بكل ولايات الوطن للتعريف بالثقافة الوطنية الامازيغية مؤكدا جاهزيتهم للاحتفاء بهذا الموعد الهام.

وأضاف وزير الثقافة انه تم توجيه تعليمات بضرورة تكييف كل الفعاليات الوطنية والدولية والمحلية بتخصيص حيزا للثقافة الامازيغية ،إلى جانب انه هناك تنسيق مع وزارة الخارجية لتنظيم عديد الفعاليات للتعريف اكثر بالامازيغية في الخارج.

المصدر:الإذاعة الجزائرية