اجتماع الرابطة المحترفة - اندية : قرباج يفند شائعات الانقلاب على زطشي

أكد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج أن اجتماعه مع رؤساء أندية الرابطة المحترفة موبيليس الأولى و الثانية، اليوم الثلاثاء بفندق السلطان بحسين داي (الجزائر)ي الهدف منه تقييم حصيلة مرحلة الذهاب من المنافسة والتحضير لمرحلة الإيابي مفندا في نفس الوقت ما تردد حول نيته التحضير لانقلاب مزعوم أو تكتل ضد رئيس الاتحادية خير الدين زطشي .

وصرح قرباج خلال كلمته الافتتاحية التي تسبق الاجتماع مع رؤساء الأندية المحترفة قائلا : " أؤكد لكم أن هذا الاجتماع مع رؤساء الأندية عادي لتقييم مرحلة الذهاب و التحضير لمرحلة العودة و التطرق للمشاكل التي تعاني منها جميع الفرق. أؤكد للجميع أنه لا توجد أمور تطبخ في الخفاء لسحب الثقة من زطشي أو الانقلاب عليه كما يروج له في بعض وسائل الإعلام".

و أضاف قرباج في كلمته : " نحن أسرة واحدة و نعمل جميعا لصالح كرة القدم الجزائرية، و إن كانت هناك بعض الخلافات بيننا في وجهات النظري لا يعني أنه توجد بيننا خلافات او صراعات فنحن لسنا في حرب".

كما شكر رئيس الرابطة رؤساء الأندية المحترفة على "الثقة الموضوعة في شخصه و في الهيئة التي يراسها، مؤكدا أنه في هذا المنصب لخدمة مصالح النوادي و أنه لا يمتلك أي حسابات شخصية".

و يحضر الاجتماع الذي انطلقت أشغاله على الساعة 14:30 26 رئيس نادي من أصل32 بالإضافة الي حكيم مدان ورشيد قاسمي عن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

المصدر : الاذاعة الجزائرية/وأج