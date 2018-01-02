كأس الجزائر: مولودية الحساسنة آخر متأهل للدور السادس عشر

02/01/2018 - 16:59

تأهل فريق مولودية الحساسنة  للدور السادس عشر لكأس الجزائر في كرة القدم بعد فوزه على مولودية برحال  بنتيجة (3-0)  في لقاء جمع بينهما اليوم الثلاثاء بسعيدة  لحساب الدور الثاني و الثلاثين من المنافسة.

وسجل أهداف الحساسنة كل من اسماعيل زين العابدين (د 28) و مراد الشويخي (د  70) و عيبوط  جيلالي(د 90+4).

و سيستقبل مولودية الحساسنة في الدور السادس عشر المقرر يومي 12 و 13 يناير،  فريق مولودية بجاية المنتمي للرابطة المحترفة الثانية والمتأهل خارج ميدانه على حساب نجم القليعة (3-1).

و كان الدور ال32 قد انطلق يوم الخميس و تواصل أيام الجمعة و السبت و الاثنين.

 النتائج الكاملة:

   الثلاثاء 2 جانفي 2018  :

 

مولودية الحساسنة - مولودية برحال  3-0

الاثنين 1 جانفي 2018

اتحاد حجوط - شباب واد ارهيو   1 - 2   بعد الوقت الاضافي 

السبت 30 ديسمبر 2017

 نجم مقرة - اتحاد خنشلة                     1-0 

اتحاد الاخضرية - امل بلفيدار                     1-0

شباب قايس - شباب قرية موسى             2-1 

اتحاد بلخير - وفاق اولاد ميمون             2-0  

مولودية البيض - اتحاد عنابة                1-0             

غالية عين الصفراء - امل بوسعادة                   0-1

مولودية سعيدة - رائد القبة                            4-0 

نجوم حي الوسط اليزي - فرفوس بئر العاتر   2-1 

اتحاد بسكرة - شبيبة سكيكدة                          3-0 

سريع المحمدية - شبيبة الساورة                      1-2

سريع غليزان - نجم التلاغمة                2-2          (تأهل التلاغمة  بضربات الترجيح  7-6)     

 نادي تقرت - اتحاد الحراش                        0-0    (تأهل اتحاد الحراش بضربات الترجيح 4-2)        

شباب الزاوية - وفاق سور الغزلان           1-1  (تأهل الزاوية  بضربات 

الترجيح 5-4)             

شباب بلوزداد - امل غريس                         3-0                      

ملعب سطيف - جمعية وهران                     0-2      

مولودية الجزائر - وداد تلمسان                    4-0           

 الجمعة  29 ديسمبر 2017 

جمعية عين مليلة - اهلي برج بوعريريج              1-0  

دفاع تاجنانت - شباب العامرية                     3-0                        

مولودية العلمة - نادي بارادو                 0-3 

نجم القليعة - مولودية بجاية                   1-3   

نادي اسطاوالي - اولمبي المدية                   0-2           

وفاق سطيف - مشعل حاسي مسعود      2-0   

شباب بوجلبانة - شباب الدار البيضاء        1-2  بعد الوقت الإضافي 

 شباب عين تموشنت - اتحاد البليدة          0-0   (تأهل اتحاد البليدة بضربات الترجيح 5-4)         

نجم البسباس - اتحاد سوف                1-1 (تأهل وفاق البسباس بضربات الترجيح 4-2)   

اتحاد بلعباس - هلال شلغوم العيد         0-0  (تأهل اتحاد بلعباس بضربات الترجيح 3-1)   

اتحاد الجزائر - نادي الفيرم                 1-0  

شباب قسنطينة - نصر حسين داي        2-1 

 الخميس 28 ديسمبر 2017

مولودية وهران - مستقبل واد سلي      1-0  

شبيبة القبائل - نجم بن عكنون                      1-0 .

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كرة القدم, كأس الجزائر

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