كأس الجزائر: مولودية الحساسنة آخر متأهل للدور السادس عشر

تأهل فريق مولودية الحساسنة للدور السادس عشر لكأس الجزائر في كرة القدم بعد فوزه على مولودية برحال بنتيجة (3-0) في لقاء جمع بينهما اليوم الثلاثاء بسعيدة لحساب الدور الثاني و الثلاثين من المنافسة.

وسجل أهداف الحساسنة كل من اسماعيل زين العابدين (د 28) و مراد الشويخي (د 70) و عيبوط جيلالي(د 90+4).

و سيستقبل مولودية الحساسنة في الدور السادس عشر المقرر يومي 12 و 13 يناير، فريق مولودية بجاية المنتمي للرابطة المحترفة الثانية والمتأهل خارج ميدانه على حساب نجم القليعة (3-1).

و كان الدور ال32 قد انطلق يوم الخميس و تواصل أيام الجمعة و السبت و الاثنين.

النتائج الكاملة:

الثلاثاء 2 جانفي 2018 :

مولودية الحساسنة - مولودية برحال 3-0

الاثنين 1 جانفي 2018

اتحاد حجوط - شباب واد ارهيو 1 - 2 بعد الوقت الاضافي

السبت 30 ديسمبر 2017

نجم مقرة - اتحاد خنشلة 1-0

اتحاد الاخضرية - امل بلفيدار 1-0

شباب قايس - شباب قرية موسى 2-1

اتحاد بلخير - وفاق اولاد ميمون 2-0

مولودية البيض - اتحاد عنابة 1-0

غالية عين الصفراء - امل بوسعادة 0-1

مولودية سعيدة - رائد القبة 4-0

نجوم حي الوسط اليزي - فرفوس بئر العاتر 2-1

اتحاد بسكرة - شبيبة سكيكدة 3-0

سريع المحمدية - شبيبة الساورة 1-2

سريع غليزان - نجم التلاغمة 2-2 (تأهل التلاغمة بضربات الترجيح 7-6)

نادي تقرت - اتحاد الحراش 0-0 (تأهل اتحاد الحراش بضربات الترجيح 4-2)

شباب الزاوية - وفاق سور الغزلان 1-1 (تأهل الزاوية بضربات

الترجيح 5-4)

شباب بلوزداد - امل غريس 3-0

ملعب سطيف - جمعية وهران 0-2

مولودية الجزائر - وداد تلمسان 4-0

الجمعة 29 ديسمبر 2017

جمعية عين مليلة - اهلي برج بوعريريج 1-0

دفاع تاجنانت - شباب العامرية 3-0

مولودية العلمة - نادي بارادو 0-3

نجم القليعة - مولودية بجاية 1-3

نادي اسطاوالي - اولمبي المدية 0-2

وفاق سطيف - مشعل حاسي مسعود 2-0

شباب بوجلبانة - شباب الدار البيضاء 1-2 بعد الوقت الإضافي

شباب عين تموشنت - اتحاد البليدة 0-0 (تأهل اتحاد البليدة بضربات الترجيح 5-4)

نجم البسباس - اتحاد سوف 1-1 (تأهل وفاق البسباس بضربات الترجيح 4-2)

اتحاد بلعباس - هلال شلغوم العيد 0-0 (تأهل اتحاد بلعباس بضربات الترجيح 3-1)

اتحاد الجزائر - نادي الفيرم 1-0

شباب قسنطينة - نصر حسين داي 2-1

الخميس 28 ديسمبر 2017

مولودية وهران - مستقبل واد سلي 1-0

شبيبة القبائل - نجم بن عكنون 1-0 .