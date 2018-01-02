الحكومة أعطت "توجيهات صارمة" لتشجيع بروز اقتصاد أخضر حقيقي

أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي اليوم الثلاثاء بالمدية أن الحكومة أعطت "توجيهات صارمة" لتشجيع بروز اقتصاد اخضر حقيقي.

وأوضحت زرواطي على هامش زيارتها لدار البيئة المتواجدة بالقطب الحضري الجديد بالمدية أن " السلطات العليا للبلاد لديها إرادة قوية في تطوير الاقتصاد الأخضر وضمان كل أنواع التسهيلات للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مجال الفرز وإعادة الرسكلة".

وأضافت الوزيرة: "كل الهيئات والمنشآت التابعة لقطاع البيئة تلقت تعليمات بتخفيف الإجراءات للمستثمرين في مجال الفرز وإعادة رسكلة النفايات المنزلية و ضمان المرافقة الأساسية لنجاح المشاريع التي سيتم إيداعها على مستوى هذه المنشآت".

وأشارت إلى أن أبواب وزارتها مفتوحة للمستثمرين المهتمين بهذا المجال خصوصا الشباب حاملي المشاريع من احد أجهزة التشغيل.

واعتبرت زرواطي أن الوقت قد حان لتثمين ملايين الأطنان من النفايات المنزلية التي ترمى يوميا لخلق صناعة قادرة على تحويل هذه الثروة غير المستغلة والتي تعد موردا ماليا حقيقيا للجماعات المحلية.

وقالت إن منتوج إعادة الرسكلة والاسترجاع من شأنه ضمان مداخيل إضافية للبلديات بالإضافة إلى التقليل من فاتورة واردات بعض المنتجات المصنوعة من خلال عملية إعادة الرسكلة.