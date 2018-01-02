شكل موضوع "جراحة الشخير والاختناق اثناء النوم"محور الايام التكوينية الطبية الجراحية " التي انطلقت اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة وتستمر يومين وذلك بمشاركة خبراء اجانب واطباء مختصين تابعين الى قطاع الصحة والامن الوطني حسب ما اورده بيان للمديرية العامة للأمن الوطني .

وتضمن برنامج اليوم الاول من هذا الملتقى الذي تنظمه المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع الاكاديمية الجزائرية لجرحى الرأس والرقبة داخلات تمحورت حول التقنيات والادوات الحديثة في تشخيص وعلاج مثل هذه الامراض بما يخدم المرضى والصالح العام ويسمح بتقديم خدمات تتلاءم وطبيعة التطور الحاصل في الميدان الطبي نشطها اطباء ومختصين دوليين على غرار المختصة في جراحة الشخير بإسبانيا الدكتورة لاتاس كاراسكومارينا والخبير في جراحة الشخير المصري الدكتور احمد السبقي.

وكان قد اشرف بالمناسبة مدير الصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات على القاء كلمة اكد فيها على الاهمية البالغة التي يوليها اللواء المدير العام للأمن الوطني للنهوض بالمنظومة الصحية في صفوف الامن الوطني وكذا الاستثمار المتواصل في ترقية المورد البشري من اجل تعزيز مناهج العمل والاحترافية في الاداء وتشجيع التواصل المهني ما بين الممارسين في هذا القطاع.

وبدوره نوه رئيس الاكاديمية الجزائرية لجراحي الراس والرقبة في كلكنته بضرورة مسايرة التطور الحاصل على المستوى الدولي في مجال جراحة الشخير والاختناق مشيدا بكفاءة خبراء ومختصي الامن الوطني التي تعبر عن مدى جودة وتطور المنظومة التكوينية في جهاز الشرطة.

للإشارة تعتبر هذه الايام بمثابة محطة علمية لتبادل الخبرات والتجارب من الاطباء بهدف تفعيل وتطوير الممارسة الطبية في هذا الاختصاص الطبي في الجزائر .(