انتقالات/اوروبا: الجزائري آيت عثمان محل اهتمام نادي شتوتغارت الألماني

أفاد موقع "فوتبل ترونسفر"، اليوم الثلاثاء، أن نادي شتوتغارت الالماني (القسم الاول لكرة القدم) بات مهتما بخدمات اللاعب الدولي الجزائري ووسط ميدان نادي سبورتينغ خيخون الاسباني، رشيد آيت عثمان.

وأشار المصدر أن الامر قد يتطور من اهتمام النادي الالماني، الناشط في بطولة "البوندسليغا"، باللاعب الجزائري الى امكانية ضمه الى صفوفه خاصة في ظل عدم مشاركة هذا الاخير كثيرا مع ناديه الحالي المتواجد في البطولة الاسبانية الثانية.

ولم يشارك آيت عثمان (25 سنة) سوى في أربع مباريات فقط منذ بداية الموسم الجاري، حيث تعود آخر مقابلة لعبها الى تاريخ 3 ديسمبر 2017 وكانت أمام نادي سرقسطة، والتي خسر فيها ناديه على ملعبه بنتيجة (1-0) في إطار الجولة 17 من البطولة، حيث شارك أساسيا الى غاية الدقيقة 75 ليغادر الميدان تاركا مكانه لزميله بيريز.

وعلى الصعيد الدولي، تقمص آيت عثمان الالوان الوطنية في بعض اللقاءات الودية مع منتخب الآمال، بالإضافة الى مشاركته في الالعاب الاولمبية 2016 بالبرازيل مع المنتخب الاولمبي لأقل من 23 سنة، عندما كان يشرف عليه الناخب الوطني السابق، السويسري أندري بيير شورمان.