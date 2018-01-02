القضاء على 91 إرهابيا وتوقيف 40 آخر خلال 2017

بلغ عدد الإرهابيين المقضي عليهم من قبل قوات الجيش الوطني الشعبي 91 إرهابيا 2017، فيما تم توقيف 40 آخر من بينهم خمس نساء، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء في حصيلتها السنوية.

ففي إطار مكافحة الإرهاب، تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي خلال السنة المنصرمة من القضاء على 91 إرهابيا وتوقيف 40 آخر، من بينهم خمس نساء، فيما تم العثور على ست جثث.

كما قام 30 إرهابيا بتسليم أنفسهم خلال الفترة المذكورة، فيما تمكنت ذات القوات من توقيف 212 عنصر دعم للجماعات الإرهابية و11 تاجر أسلحة"، يضيف المصدر ذاته.

وفي ذات الإطار، تم تدمير 408 مخبأ للجماعات الإرهابية وتسع ورشات لصناعة الأسلحة، يضاف إلى ذلك حجز 4ر42 قنطار من المواد الكيماوية المعدة لصناعة المتفجرات.

وفي سياق ذي صلة، استرجعت قوات الجيش الوطني الشعبي ترسانة معتبرة من الأسلحة تمثلت في مدفعين (أس-بي-جي 09) و17 مدفعا تقليدي الصنع و05 مدافع هاون، فضلا عن 10 قاذفات صاروخية (بي-آر-جي 07) و6 قاذفات (أر-بي-جي 02) و 581 مقذوف.

كما تم أيضا استرجاع 286 كلاشنيكوف و64 بندقية سيمينوف و25 مسدس آلي، علاوة على 08 رشاشات عيار 14.5 ملم و08 آخر عيار 12.7 ملم بالإضافة إلى 19 بندقية رشاشة (أف-أم-بي-ك) وأربع بنادق قناصة و32 بندقية تكرارية وبندقية (كارابين أو-أس) و114 بندقية تقليدية الصنع.

وخلال هذه العمليات، تم حجز 257 مخزن و53 صندوق ذخيرة و38 شريط ذخيرة، مع 179369 طلقة من مختلف العيارات وتدمير 536 قنبلة من مختلف الأصناف و160 لغم، حسب نفس الحصيلة.