ترامب يهدد بوقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف المساعدات المالية السنوية التي تقدمها الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية.

وقال ترامب في تغريدة له على تويتر هذا الاربعاء إن "واشنطن تعطي الفلسطينيين مئات الملايين من الدولارات سنويا ولا تنال أي تقدير أو احترام ،هم لا يريدون حتى التفاوض على اتفاقية سلام طال تأخرها مع إسرائيل".

وزعم أن الفلسطينيين لا يريدون السلام قائلا "طالما أن الفلسطينيين ما عادوا يريدون التفاوض على السلامي لماذا ينبغي علينا أن نسدد لهم أيا من هذه المدفوعات المستقبلية الضخمة؟".

وكان الرئيس الأمريكي أعلن في شهر ديسمبر المنصرم اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل وبدء إجراءات نقل السفارة الأمريكية إلى القدسي ما أثار ردود فعل غاضبة من الجانب الفلسطيني، حيث أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن القدس تواجه مؤامرة كبرى لتغيير هويتها وطابعها والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية.

كما جدد عباس التأكيد على أن الولايات المتحدة "فقدت أهليتها كوسيط في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".