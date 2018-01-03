أطباء يؤكدون تسبب استعمال المياه الملوثة في الشرب واعداد الطعام في امراض خطيرة

يؤكد الأطباء والمختصون أن استعمال المياه الملوثة في الشرب واعداد الطعام تتسبب في امراض خطيرة تهدد صحة المواطن بما فيها الاسهال وارتفاع درجات حرارة الجسم مما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مؤكدين أن هذا الامر يستدعي التوعية والتحسيس.

وفي هذا الجانب تقول الدكتورة مرزوق فتيحة رئيسة مصلحة الطب الوقائي والأمراض الوبائية بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بوشنافة سيدي محمد بالعاصمة في تصريح للقناة الاذاعية الأولى "هناك عدة امراض تنتج من المياه الملوثة والخضر والفواكة المغسولة بمياه ملوثة ينتج عنها امراض عديدة منها الاصابة بالاسهال خاصة لدى الاطفال الذي يؤدي إلى جفاف اجسامهم.

وأضافت الذكتورة مرزوق فتيحة أنه كما يمكن أن تتسبب المياه الملوثة حدوث تسممات غذائية وأمراض أخرى كحمى التيفوئيد والكوليرا وهي ليست موجودة بالجزائر.

من جهتهم اعرب بعض المواطنين في ميكرفون للقناة الإذاعية الأولى عن وعيهم بخطورة الأمراض الناجمة عن المياه الملوثة.

هذا وينصح الأطباء بضرورة النظافة وغسل الأيدي قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام والابتعاد عن المياه الملوثة لتجنب مختلف الأمراض .

المصدر:الإذاعة الجزائرية